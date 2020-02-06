Мужчина пытался продать 10 килограммов ртути в Киеве
Правоохранители задержали мужчину, который приехал из Николаева в Киев, чтобы продать ртуть.
Мужчина приехал из Николаева в столицу и привез в автомобиле стеклянную емкость, в которой содержалось опасное вещество. Об этом сообщает прокуратура города Киева.
Читайте также: Испарение ртути зашкаливает: результаты проверки завода "Радикал" в Киеве
Столичные правоохранители во время обыска автомобиля нашли емкость с ртутью.
В прокуратуре отметили, что уголовное производство расследуется за незаконный сбыт ядовитых или сильно действующих лекарственных веществ и средств в особо крупных размерах.
Емкость, которую изъяли полицейские / Фото: Facebook
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии