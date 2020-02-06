Мужчина пытался продать 10 килограммов ртути в Киеве

Правоохранители задержали мужчину, который приехал из Николаева в Киев, чтобы продать ртуть.

Мужчина приехал из Николаева в столицу и привез в автомобиле стеклянную емкость, в которой содержалось опасное вещество. Об этом сообщает прокуратура города Киева.

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Столичные правоохранители во время обыска автомобиля нашли емкость с ртутью.

В прокуратуре отметили, что уголовное производство расследуется за незаконный сбыт ядовитых или сильно действующих лекарственных веществ и средств в особо крупных размерах.



Емкость, которую изъяли полицейские / Фото: Facebook