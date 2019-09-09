15:28
9 сент 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ВЕРХОВНАЯ РАДА ВЫБОРЫ В МОСКВЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Опасный Путин играет в игрушки. Подарок Лукашенку от Маска
      Вєсті Кремля
      19:47, 7 сентября
      Вести.UA. Жир: Порошенко нашел причину ходить на работу. Кличко становится королевой
      Вєсті.UA
      17:26, 7 сентября
      Как "работник Офиса Президента" занимался квартирным рейдерством: эксклюзивное расследование
      ЦРУ
      09:00, 6 сентября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ВЕРХОВНАЯ РАДА ВЫБОРЫ В МОСКВЕ

      Мужчина пытался совершить самоубийство, но полицейский остановил его: фото

      65 Читати новину українською
      В Киеве мужчина пытался совершить самоубийство
      В Киеве мужчина пытался совершить самоубийство / patrol.police.gov.ua

      В Киеве на проспекте Бажана житель одной из квартир решил совершить самоубийство. Мужчина вылез в окно и уже приготовился прыгать. Жена вовремя увидела ситуацию и сразу позвонила в полицию.

      На место происшествия прибыли полицейские, врачи и спасатели. Все они пытались убедить мужчину не прыгать.

      Недавно: Мужчина покончил с собой с помощью духов в Киеве: фото 18+

      Мужчина сидел на узком парапете за окном, поэтому подойти к нему незаметно, чтобы силой затянуть в безопасное место, было невозможно. Он говорил, что "жизнь ничтожна и все проблемы закончатся, когда я прыгну".

      Все попытки уговорить мужчину не сводить счеты с жизнью были напрасными. Впоследствии на место происшествия приехал командир роты патрульной полиции Виталий Задорожный.

      Полицейский рассказал мужчине собственную историю жизни и о ситуациях, которые он пережил на службе в полиции. После этого мужчина решил закурить и согласился, что его жизнь не так уж и сложна.

      київ самогубство поліцейський врятував життя коп патрульні
      Полицейский спас жизнь мужчине, который хотел совершить самоубийство

      Полицейский и мужчина откровенно поговорили. Затем последний дал копу руку и вернулся в квартиру.

      Сейчас мужчину направили в больницу.

      Читайте также: В Киеве произошла перестрелка между водителями: фото

      blog_ava
      Танцы со звездами 2019: все участники третьего сезона популярного шоу
      сегодня
      14858
      Теги: Новости Украины Полиция Самоубийство Новости Киева
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Обіг зброї в Україні: чому це питання "не на часі"?
      сегодня , 15:00 Обіг зброї в Україні: чому це питання "не на часі"?
      Артем Овдієнко 115
      Незаконне будівництво в Києві: які будівлі визнали нелегальними
      сегодня , 13:56 Незаконне будівництво в Києві: які будівлі визнали нелегальними
      Тетяна Мартинюк 299
      Как выбрать стиральную машину: важные советы на что надо обращать внимание
      сегодня , 08:30 Как выбрать стиральную машину: важные советы на что надо обращать внимание
      432
      Обмен пленными показал, кто в этой истории агрессор, а кто жертва
      сегодня , 12:00 Обмен пленными показал, кто в этой истории агрессор, а кто жертва
      Блог Медіа 6240
      Що спільного між війною в Україні та Другою світовою
      сегодня , 12:00 Що спільного між війною в Україні та Другою світовою
      Леонід Остальцев 403
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук