Мужчина пытался совершить самоубийство, но полицейский остановил его: фото

В Киеве на проспекте Бажана житель одной из квартир решил совершить самоубийство. Мужчина вылез в окно и уже приготовился прыгать. Жена вовремя увидела ситуацию и сразу позвонила в полицию.

На место происшествия прибыли полицейские, врачи и спасатели. Все они пытались убедить мужчину не прыгать.

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Мужчина сидел на узком парапете за окном, поэтому подойти к нему незаметно, чтобы силой затянуть в безопасное место, было невозможно. Он говорил, что "жизнь ничтожна и все проблемы закончатся, когда я прыгну".

Все попытки уговорить мужчину не сводить счеты с жизнью были напрасными. Впоследствии на место происшествия приехал командир роты патрульной полиции Виталий Задорожный.

Полицейский рассказал мужчине собственную историю жизни и о ситуациях, которые он пережил на службе в полиции. После этого мужчина решил закурить и согласился, что его жизнь не так уж и сложна.



Полицейский спас жизнь мужчине, который хотел совершить самоубийство

Полицейский и мужчина откровенно поговорили. Затем последний дал копу руку и вернулся в квартиру.

Сейчас мужчину направили в больницу.

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