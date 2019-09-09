Мужчина пытался совершить самоубийство, но полицейский остановил его: фото
В Киеве на проспекте Бажана житель одной из квартир решил совершить самоубийство. Мужчина вылез в окно и уже приготовился прыгать. Жена вовремя увидела ситуацию и сразу позвонила в полицию.
На место происшествия прибыли полицейские, врачи и спасатели. Все они пытались убедить мужчину не прыгать.
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Мужчина сидел на узком парапете за окном, поэтому подойти к нему незаметно, чтобы силой затянуть в безопасное место, было невозможно. Он говорил, что "жизнь ничтожна и все проблемы закончатся, когда я прыгну".
Все попытки уговорить мужчину не сводить счеты с жизнью были напрасными. Впоследствии на место происшествия приехал командир роты патрульной полиции Виталий Задорожный.
Полицейский рассказал мужчине собственную историю жизни и о ситуациях, которые он пережил на службе в полиции. После этого мужчина решил закурить и согласился, что его жизнь не так уж и сложна.
Полицейский спас жизнь мужчине, который хотел совершить самоубийство
Полицейский и мужчина откровенно поговорили. Затем последний дал копу руку и вернулся в квартиру.
Сейчас мужчину направили в больницу.
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