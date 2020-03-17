Мужчина пытался украсть ребенка и изнасиловать мужчину в Киеве

В Киеве правоохранители задержали 31-летнего мужчину, который напал на восьмилетнего мальчика и пытался его похитить.

В Подольском районе Киева мужчина совершил нападение на ребенка, а позже и на взрослого мужчину, сообщает "Киев Оперативный".

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По словам матери 8-летнего мальчика, они вышли из супермаркета, а неизвестный неожиданно схватил ребенка и побежал. Мать догнала мужчину, ударила его по спине, чтобы забрать своего ребенка. После этого нападавший убежал, а женщина вызвала патрульных.

Через полчаса мужчина пытался изнасиловать взрослого мужчины в подъезде жилого дома. Его задержали правоохранители.

Нападавшим оказался 31-летний киевлянин, который ранее привлекался к уголовной ответственности за наркотики.

Мужчину задержали правоохранители – видео: