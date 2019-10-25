Мужчина пытался в подъезде раздеть 7-летнего ребенка: его ищет полиция

В одном из подъездов Обухова Киевской области мужчина пытался раздеть девочку. Однако свой преступный умысел ему осуществить не удалось.

Полиция Киевской области просит помочь с поиском мужчины, которого подозревают в растлении детей. Его личность еще устанавливают и просят помочь в распознавании.

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Так, мужчине на вид от 30 до 35 лет, рост 170-173 см, имеет темные короткие волосы и залысины на затылке. У него высокий лоб, темные глаза и вздернутый нос. Имел очки в черной оправе.

Был одет в куртку темно-синего цвета с капюшоном, светлый свитер, светло-синие джинсы. С собой имел мужскую кожаную сумочку черного цвета через плечо, обут в спортивную обувь со вставками белого цвета.

Всех, кто владеет информацией о разыскиваемом злоумышленнике, или знает о месте его нахождения, просят позвонить по телефонам 098-922-71-52, 098-537-55-12, 096-800-90-66 или 102. Анонимность гарантируют.