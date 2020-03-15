Мужчина разгуливал с леопардом на поводке в центре Киева: фото и видео
На объективы камер в Киеве попал человек, который разгуливал себе с домашним любимцем. Казалось бы, обычная ситуация, обычное утро, но совершенно необычным виявился "котенок" киевлянина.
Мужчину, который в центре столицы разгуливал с леопардом на поводке, заметил журналист Владлен Кныш.
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Утро, центр столицы. Парень просто гуляет с ручным леопардом. На вопрос, как справляется с животным, отвечает, что тот в него не единственный,
– рассказал журналист в своем фейсбуке.
На опубликованных кадрах видно, что леопард ведет себя не как дикий хищник, как можно было сразу же подумать, а вполне как милая и игривая "кошка".
В центре Киева мужчина выгуливает леопарда: смотрите видео
Мужчина гуляет в Киеве с домашним любимцем – леопардом / фото: Владлен Кныш