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      Мужчина разгуливал с леопардом на поводке в центре Киева: фото и видео

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      На объективы камер в Киеве попал человек, который разгуливал себе с домашним любимцем. Казалось бы, обычная ситуация, обычное утро, но совершенно необычным виявился "котенок" киевлянина.

      Мужчину, который в центре столицы разгуливал с леопардом на поводке, заметил журналист Владлен Кныш.

      Интересно В Одесском зоопарке тигрица Натали впервые показала своего малыша: трогательное видео

      Утро, центр столицы. Парень просто гуляет с ручным леопардом. На вопрос, как справляется с животным, отвечает, что тот в него не единственный,
      – рассказал журналист в своем фейсбуке.

      На опубликованных кадрах видно, что леопард ведет себя не как дикий хищник, как можно было сразу же подумать, а вполне как милая и игривая "кошка".

      В центре Киева мужчина выгуливает леопарда: смотрите видео


      Мужчина гуляет в Киеве с домашним любимцем – леопардом / фото: Владлен Кныш

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Новости Киева Мир животных Курьезные новости
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