Мужчина с ножом напал на детей в парке в Японии и устроил резню
В городе Кавасаки в результате нападения вооруженного мужчины погибли как минимум три человека, пострадали по меньшей мере 15 человек, из которых восемь детей.
Нападение произошло в парке, через который ученики младших классов шли в школу. Нападающий также получил тяжелое ножевое ранение, вероятно, ранил себя сам, сообщает телеканал CNN.
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Агентство NHK сообщил что один ребенок и двое взрослых, среди которых и сам преступник, находятся в состоянии "остановки сердца и легких". Такая формулировка объясняется тем, что в Японии констатировать смерть имеют право только врачи, а сотрудники скорой помощи, которые обычно не имеют медицинского образования, лишь фиксируют состояние человека по внешним признакам. Фактически в результате инцидента погибли по меньшей мере три человека.
Японское агентство Kyodo приводит другую информацию. По данным издания ребенок, взрослый и нападающий находятся в тяжелом состоянии. Нападающий получил ранения в момент когда его задержала полиция.
По другим данным в результате инцидента пострадали 19 человек.
На месте инцидента работают медики и полиция
Чрезвычайники окружили место нападения