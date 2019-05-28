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      Мужчина с ножом напал на детей в парке в Японии и устроил резню

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      В японском городе Кавасаки мужчина с ножом напал на детей
      В японском городе Кавасаки мужчина с ножом напал на детей / CNN

      В городе Кавасаки в результате нападения вооруженного мужчины погибли как минимум три человека, пострадали по меньшей мере 15 человек, из которых восемь детей.

      Нападение произошло в парке, через который ученики младших классов шли в школу. Нападающий также получил тяжелое ножевое ранение, вероятно, ранил себя сам, сообщает телеканал CNN.

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      Агентство NHK сообщил что один ребенок и двое взрослых, среди которых и сам преступник, находятся в состоянии "остановки сердца и легких". Такая формулировка объясняется тем, что в Японии констатировать смерть имеют право только врачи, а сотрудники скорой помощи, которые обычно не имеют медицинского образования, лишь фиксируют состояние человека по внешним признакам. Фактически в результате инцидента погибли по меньшей мере три человека.

      Японское агентство Kyodo приводит другую информацию. По данным издания ребенок, взрослый и нападающий находятся в тяжелом состоянии. Нападающий получил ранения в момент когда его задержала полиция.

      По другим данным в результате инцидента пострадали 19 человек.

      Напад на дітей в Японії
      На месте инцидента работают медики и полиция

      Напад на дітей в Японії
      Чрезвычайники окружили место нападения

      blog_ava
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      27 мая
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      Теги: Дети и несовершеннолетние Криминальные новости Япония Жертвы
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