В городе Кавасаки в результате нападения вооруженного мужчины погибли как минимум три человека, пострадали по меньшей мере 15 человек, из которых восемь детей.

Нападение произошло в парке, через который ученики младших классов шли в школу. Нападающий также получил тяжелое ножевое ранение, вероятно, ранил себя сам, сообщает телеканал CNN.

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Агентство NHK сообщил что один ребенок и двое взрослых, среди которых и сам преступник, находятся в состоянии "остановки сердца и легких". Такая формулировка объясняется тем, что в Японии констатировать смерть имеют право только врачи, а сотрудники скорой помощи, которые обычно не имеют медицинского образования, лишь фиксируют состояние человека по внешним признакам. Фактически в результате инцидента погибли по меньшей мере три человека.

Японское агентство Kyodo приводит другую информацию. По данным издания ребенок, взрослый и нападающий находятся в тяжелом состоянии. Нападающий получил ранения в момент когда его задержала полиция.

По другим данным в результате инцидента пострадали 19 человек.

Breaking: At least 16 injured, including children, after stabbing in the area of Tokiti Daiichi Park in Kawasaki City, Japan. pic.twitter.com/LdBpVreqOf — PM Breaking News (@PMBreakingNews) 28 травня 2019 р.



На месте инцидента работают медики и полиция