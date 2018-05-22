Мужчина с удостоверением правоохранителя устроил стрельбу на дороге в Харькове

Накануне в Харькове были слышны выстрелы, Дело в том, что двое водителей не смогли поделить окружную дорогу, и один из них во время дальнейшего выяснения отношений начал стрелять из травматического пистолета.

Как сообщает ТСН, в оппонентов он разрядил целую обойму, однако его все равно удалось скрутить и задержать.

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В результате один человек получил ранение в живот, поэтому мужчина сейчас находится в больнице, где медленно приходит в себя и переживает из-за утраченной чувствительности ноги.

По словам потерпевшего Антона Батанова, он вместе с семьей возвращался домой, а за рулем был его сын.

Ехали спокойно, пока не приблизились к городу. Тот не давал совершить обгон. На скорости выше сто начал вытеснять нас из полосы, следовательно, наш автомобиль едва не столкнулся со встречной машиной, а потом тот водитель перегородил дорогу своим авто. Дальше началась стрельба. Я думал сначала, что пугает. Потом почувствовал попадание и удары, и понял, что он стреляет на поражение. Хотя позже он заверил, что стрелял из травмата,

– рассказывают отец и сын.

Также отмечается, на месте конфликта стрелец заявил, что он – правоохранитель. Кроме того, патрульным, которые приехали на вызов, мужчина показал удостоверение майора комитета по борьбе с коррупцией, но в полиции уверяют, что к правоохранительным органам он не имеет никакого отношения.

"Он действительно находится в одной из организаций. У нас есть казачье общественное формирование, также звание есть", – пояснил начальник Киевского отдела полиции Александр Коцарь.

Сейчас полиция возбудила уголовное производство по статье о хулиганстве, но пока злоумышленника не задержали, поскольку правоохранители ждут заключения экспертиз и выясняют, откуда у мужчины удостоверение и не является ли документ поддельным.

Напомним, утром 21 мая в Киеве возле Гидропарка конфликт между двумя компаниями перерос в стрельбу, в результате чего два человека получили ранения.