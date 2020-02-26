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      Мужчина совершил самоподжог под Офисом Президента: видео, фото (+18)

      - Читати новину українською
      Мужчина поджег себя во время митинга под Офисом Президента / Скриншот из видео

      На пикете под Офисом Президента мужчина облил себя бензином и совершил самоподжог. Пламя быстро потушили, мужчина остался жив, но получил ожоги.

      Таким образом, он попытался обратить внимание на свою проблему. Через несколько минут мужчина объяснил, что совершил самоподжог из-за коррупции и безвластия в Украине. По его словам, у него сельсовет и Держгеокадастр якобы украли землю в селе Новоивановка на Сумщине.

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      Он уточнил, что чиновники не дали разделить паи земли, а также назвал свое имя – Александр Бурлаков.

      В полиции Киева заявили, что выясняют обстоятельства инцидента. Сейчас туда направлена ​​следственно-оперативная группа. Подробная информация будет после установления обстоятельств происшествия.

      В Офисе Президента также отреагировали. Там подтвердили, что человек, совершивший самоподжог, не участвовал в митинге медработников.


      Мужчина поджег себя под ОПУ / Фото facebook.com/ordenko

      Бойцы Нацгвардии взяли потерпевшего в кольцо, ему оказали первую помощь.

      Смотрите видео с места самоподжога мужчины под Офисом Президента:​

      Смотрите видео тушения мужчины, который поджег себя под ОП:​

      Смотрите фото с места самоподжога мужчины под Офисом Президента / Фото "Информатор"

       

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      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости Украины Сумы Самоубийство Новости Киева Офіс Президента Рынок земли Полиция
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