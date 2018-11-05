Мужчина совершил самосожжение в Одесской области: его мертвым обнаружила жена

В городе Болград Одесской области 59-летний мужчина совершил самосожжение и погиб. Инцидент произошел на огороде возле его дома.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции области.

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По словам правоохранителей, им о происшествии сообщила жена погибшего. Женщина, со своей стороны, отметила, что именно она обнаружила тело своего мужа.

Жена умершего, в частности, отметила, что в последнее время ее муж часто жаловался на тяжелое материальное положение семьи, а того зловещего утра вышел во двор и долго не возвращался.

В итоге женщина решила выяснить причину отсутствия мужа и нашла его мертвым.

"Рядом с телом погибшего сотрудники полиции обнаружили канистру с бензином и спички. Предварительная причина смерти мужчины – самоубийство", – рассказал начальник Болградского отделения полиции Сергей Зайков.



Тело своего мужа на огороде возле дома обнаружила жена

Добавим, что по факту умышленного убийства, с пометкой самоубийство, сейчас решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

"Окончательная причина смерти потерпевшего будет установлена после получения результатов экспертизы. Следствие продолжается", – подытожили в полиции.

Напомним, 31 октября во Львове сотрудник киевской кинотрупы во время съемок фильма зарезал 29-летнего львовянина.