Мужчина три дня насиловал и жестоко избивал женщину с инвалидностью

В Броварах мужчина в течение трех дней совершал надругательство над 51-летней знакомой, которая имеет инвалидность. Он пригласил ее в гости, и закрыв все двери, силой удерживал.

Избитую и окровавленную подругу обнаружила у себя дома женщина в Броварах на Киевщине. Она сразу обратилась к правоохранителям. Как рассказали в полиции Киевщины, кто совершил такие жестокие действия, стало понятно сразу.

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Насильником оказался 54-летний мужчина, который жил с заявительницей. Его жертва сама пришла в гости, не подозревая дурных намерений знакомого, потому что дружила с его сожительницей. То, что знакомой не было дома, ее не насторожило.

И такой визит закончился для 51-летней женщины травмами. Сейчас она находится в больнице с переломом плечевой кости, закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и ушибом грудной клетки.

Обидчика задержали, он в изоляторе.