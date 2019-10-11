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      Мужчина три дня насиловал и жестоко избивал женщину с инвалидностью

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      54-летнего насильника задержали
      54-летнего насильника задержали / kv.npu.gov.ua

      В Броварах мужчина в течение трех дней совершал надругательство над 51-летней знакомой, которая имеет инвалидность. Он пригласил ее в гости, и закрыв все двери, силой удерживал.

      Избитую и окровавленную подругу обнаружила у себя дома женщина в Броварах на Киевщине. Она сразу обратилась к правоохранителям. Как рассказали в полиции Киевщины, кто совершил такие жестокие действия, стало понятно сразу.

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      Насильником оказался 54-летний мужчина, который жил с заявительницей. Его жертва сама пришла в гости, не подозревая дурных намерений знакомого, потому что дружила с его сожительницей. То, что знакомой не было дома, ее не насторожило.

      И такой визит закончился для 51-летней женщины травмами. Сейчас она находится в больнице с переломом плечевой кости, закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и ушибом грудной клетки.

      Обидчика задержали, он в изоляторе.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости Киева Криминальные новости Криминал
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