Мужчина "удешевлял" международные звонки: ему грозит 6 лет тюрьмы

Киберполиция задержала 31-летнего харьковчанина, который подменял международный голосовой трафик на национальный.

Ученый занижал тарификацию связи, когда подменял международный трафик на национальный, сообщает пресс-служба Киберполиции. По данным правоохранителей, житель Харькова работал ведущим специалистом одного из научно-исследовательских институтов и имел соответствующие технические навыки.

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Подозреваемый арендовал виртуальный сервер, через который проходили международные вызовы, в обход центра, через который проходит соединение с абонентами из других стран. Это привело к нарушению порядка маршрутизации. Из-за этого международные звонки тарифицировались как национальные.

Несанкционированное вмешательство в работу телеком-сети оператора подтвердила комиссия Украинского государственного центра радиочастот.

Во время обыска правоохранители изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны и документация.

Киберполиция возбудила уголовное дело по статье "несанкционированное вмешательство в работу компьютеров". Украинскому ученому грозит до 6 лет лишения свободы.