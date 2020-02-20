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      Мужчина "удешевлял" международные звонки: ему грозит 6 лет тюрьмы

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      Ученому грозит 6 лет из-за занижения тарификации оператора связи / cyberpolice.gov.ua

      Киберполиция задержала 31-летнего харьковчанина, который подменял международный голосовой трафик на национальный.

      Ученый занижал тарификацию связи, когда подменял международный трафик на национальный, сообщает пресс-служба Киберполиции. По данным правоохранителей, житель Харькова работал ведущим специалистом одного из научно-исследовательских институтов и имел соответствующие технические навыки.

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      Подозреваемый арендовал виртуальный сервер, через который проходили международные вызовы, в обход центра, через который проходит соединение с абонентами из других стран. Это привело к нарушению порядка маршрутизации. Из-за этого международные звонки тарифицировались как национальные.

      Несанкционированное вмешательство в работу телеком-сети оператора подтвердила комиссия Украинского государственного центра радиочастот.

      Во время обыска правоохранители изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны и документация.

      Киберполиция возбудила уголовное дело по статье "несанкционированное вмешательство в работу компьютеров". Украинскому ученому грозит до 6 лет лишения свободы.

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      Автор: Анна Запотоцкая
      Теги: Новости Украины Новости Харькова Криминал
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