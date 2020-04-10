Мужчина угрожал ножом полицейскому из-за замечания об отсутствии маски: что ему грозит
В Николаевской области 9 апреля мужчина угрожал участковому полицейскому ножом за замечание из-за отсутствия маски.
Инцидент произошел во Врадиевке, сообщает пресс-служба полиции Николаевской области.
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Участковый инспектор во время патрулирования обнаружил нетрезвого мужчину, который находился на улице без маски. Полицейский посоветовал мужчине приобрести защитную маску в ближайшей аптеке.
В то же время тот обернулся к полицейскому, достал из кармана раскладной нож и угрожал его применить к сотруднику полиции.
Теперь мужчине грозит до полугода ареста.
В полиции выяснили, что он ранее привлекался к уголовной ответственности за грабеж.
Какая ответственность за нарушение карантина в Украине / Инфографика 24 канала
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