Мужчина угрожал ножом полицейскому из-за замечания об отсутствии маски: что ему грозит

В Николаевской области 9 апреля мужчина угрожал участковому полицейскому ножом за замечание из-за отсутствия маски.

Инцидент произошел во Врадиевке, сообщает пресс-служба полиции Николаевской области.

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Участковый инспектор во время патрулирования обнаружил нетрезвого мужчину, который находился на улице без маски. Полицейский посоветовал мужчине приобрести защитную маску в ближайшей аптеке.

В то же время тот обернулся к полицейскому, достал из кармана раскладной нож и угрожал его применить к сотруднику полиции.

Теперь мужчине грозит до полугода ареста.

В полиции выяснили, что он ранее привлекался к уголовной ответственности за грабеж.



Какая ответственность за нарушение карантина в Украине / Инфографика 24 канала