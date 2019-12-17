На улице Институтской в Киеве умер мужчина

Мужчине стало плохо 17 декабря в нескольких кварталах от места, где в этот же день происходили несколько акций протеста. По предварительной информации, смерть наступила в результате острого коронарного синдрома.

Врачи прибыли на Институтскую, 16, однако в машине "скорой" мужчина умер, об этом сообщает пресс-служба полиции Киева. Смотрите также: Стычки на митинге против рынка земли: пострадали журналисты и полицейские – видео Правоохранители получили сообщение в 11:30 17 декабря. Тело направили на судебно-медицинскую экспертизу для установления окончательной причины смерти,

– отметили в полиции. Правоохранители также подчеркивают, что мужчина умер задолго до начала столкновений под Верховной Радой. Острый коронарный синдром – это острое нарушение коронарного кровообращения. Он объединяет такие клинические состояния, как нестабильная стенокардия и инфаркт миокарда. Почему под Радой возникли стычки? Утром 17 декабря в зданием парламента собрался митинг, участники которого требуют не допустить принятия во втором чтении законопроекта о рынке земли. Протестующие выступают против отмены моратория на продажу земельных угодий компаниям и иностранцам.

законопроекта о рынке земли. Протестующие выступают против отмены моратория на продажу земельных угодий компаниям и иностранцам. Акцию протеста организовали несколько политических сил, в частности: "Всеукраинское объединение "Свобода", "Всеукраинское объединение "Батькивщина", "Аграрная партия" и "Национальный корпус". Всего, по данным полиции, в акции протеста принимают участие около 1,5-2 тысяч человек.

Демонстранты начали ставить палатки на проезжей части у здания Верховной Рады. Полиция снесла их.

на проезжей части у здания Верховной Рады. Полиция снесла их. Полиция окружила митингующих , они в ответ начали бросать в стражей порядка камни, палки.

, они в ответ начали бросать в стражей порядка камни, палки. В общем правоохранители задержали 26 человек, ранено 17 стражей порядка, 2 гражданских также обратились с травмами.