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      На улице Институтской в Киеве умер мужчина

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      В центре Киева скончался мужчина / Иллюстративное фото

      Мужчине стало плохо 17 декабря в нескольких кварталах от места, где в этот же день происходили несколько акций протеста. По предварительной информации, смерть наступила в результате острого коронарного синдрома.

      Врачи прибыли на Институтскую, 16, однако в машине "скорой" мужчина умер, об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

      Смотрите также: Стычки на митинге против рынка земли: пострадали журналисты и полицейские – видео

      Правоохранители получили сообщение в 11:30 17 декабря.

      Тело направили на судебно-медицинскую экспертизу для установления окончательной причины смерти,
      – отметили в полиции.

      Правоохранители также подчеркивают, что мужчина умер задолго до начала столкновений под Верховной Радой.

      Острый коронарный синдром – это острое нарушение коронарного кровообращения. Он объединяет такие клинические состояния, как нестабильная стенокардия и инфаркт миокарда.

      Почему под Радой возникли стычки?

      • Утром 17 декабря в зданием парламента собрался митинг, участники которого требуют не допустить принятия во втором чтении законопроекта о рынке земли. Протестующие выступают против отмены моратория на продажу земельных угодий компаниям и иностранцам.
      • Акцию протеста организовали несколько политических сил, в частности: "Всеукраинское объединение "Свобода", "Всеукраинское объединение "Батькивщина", "Аграрная партия" и "Национальный корпус". Всего, по данным полиции, в акции протеста принимают участие около 1,5-2 тысяч человек.
      • Демонстранты начали ставить палатки на проезжей части у здания Верховной Рады. Полиция снесла их.
      • Полиция окружила митингующих, они в ответ начали бросать в стражей порядка камни, палки.
      • В общем правоохранители задержали 26 человек, ранено 17 стражей порядка, 2 гражданских также обратились с травмами.

       

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Полиция Столкновения под Радой Новости политики Новости Киева
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