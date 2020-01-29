Мужчина устроил погром в харьковском храме: видео

В центре Харькова в храме Святых Жен-Мироносиц 34-летний мужчина громил иконы и церковные подсвечники.

Дебошир начал бить иконы, подсвечники, а также людей, которые там находились. Прихожане применили против него газовый баллончик, а затем вызвали правоохранителей. Об этом сообщает полиция Харьковской области.

Читайте также: В Харькове пассажир с боевой гранатой катался в метро: фото и видео

Полиция выяснила, что 34-летний гражданин имеет психические расстройства. Каретой скорой он был доставлен в местную больницу.

Смотрите видео, как дебошир ломал имущество храма:

По данному факту открыли уголовное производство за хулиганство.

Мужчина ранее уже попадал в поле зрения полиции. В октябре 2018 года возле таможенного поста "Гоптовка" он угрожал себя взорвать в автомобиле такси.