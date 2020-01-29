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      Мужчина устроил погром в харьковском храме: видео

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      Мужчина начал крушить имущество в харьковском храме / hk.npu.gov.ua

      В центре Харькова в храме Святых Жен-Мироносиц 34-летний мужчина громил иконы и церковные подсвечники.

      Дебошир начал бить иконы, подсвечники, а также людей, которые там находились. Прихожане применили против него газовый баллончик, а затем вызвали правоохранителей. Об этом сообщает полиция Харьковской области.

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      Полиция выяснила, что 34-летний гражданин имеет психические расстройства. Каретой скорой он был доставлен в местную больницу.

      Смотрите видео, как дебошир ломал имущество храма:

      По данному факту открыли уголовное производство за хулиганство.

      Мужчина ранее уже попадал в поле зрения полиции. В октябре 2018 года возле таможенного поста "Гоптовка" он угрожал себя взорвать в автомобиле такси.

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      Автор: Анна Запотоцкая
      Теги: Новости Харькова Криминал
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