Мужчина в Днепре зарезал неожиданного гостя и выбросил труп на улицу
Мужчина зашел на территорию чужого дома, однако это не понравилось хозяйке. Она попросила родственника выгнать его, в результате чего незваный гость получил удар ножом в грудь.
Случай произошел 7 сентября в Днепре на улице Передовой. Правоохранители четыре дня восстанавливали хронологию событий и устанавливали детали преступления, сообщает пресс-служба Национальной полиции в Днепре.
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Между мужчинами возникла ссора, в разгар которой агрессивно настроенный мужчина вонзил непрошеному гостю кухонный нож в грудь. Потерпевший скончался, а обидчик вытащил его за территорию дома.
Случайный прохожий заметил тело и вызвал полицию.
63-летнего мужчину задержали 11 сентября и сообщили, что он подозревается в умышленном убийстве. Ему грозит заключение на срок от 7 до 15 лет.
В Днепре мужчина зарезал незваного гостя