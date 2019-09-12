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      Мужчина в Днепре зарезал неожиданного гостя и выбросил труп на улицу

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      В Днепре мужчина зарезал гостя
      В Днепре мужчина зарезал гостя / change.org

      Мужчина зашел на территорию чужого дома, однако это не понравилось хозяйке. Она попросила родственника выгнать его, в результате чего незваный гость получил удар ножом в грудь.

      Случай произошел 7 сентября в Днепре на улице Передовой. Правоохранители четыре дня восстанавливали хронологию событий и устанавливали детали преступления, сообщает пресс-служба Национальной полиции в Днепре.

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      Между мужчинами возникла ссора, в разгар которой агрессивно настроенный мужчина вонзил непрошеному гостю кухонный нож в грудь. Потерпевший скончался, а обидчик вытащил его за территорию дома.

      Случайный прохожий заметил тело и вызвал полицию.

      63-летнего мужчину задержали 11 сентября и сообщили, что он подозревается в умышленном убийстве. Ему грозит заключение на срок от 7 до 15 лет.


      В Днепре мужчина зарезал незваного гостя

      blog_ava
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      Теги: Убийство Криминальные новости Криминал
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