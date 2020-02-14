Мужчина в костюме члена поздравляет прохожих с Днем Валентина в Харькове: видео

Неизвестный мужчина в костюме члена поздравляет 14 февраля прохожих с Днем святого Валентина в Харькове. Кроме костюма члена, на мужчине – темные очки, бордовая шуба, а в руках – поздравительная табличка с надписью "С Днем Валентина!"

Мужчину в костюме члена сняли на видео на улице Сумской и опубликовали в телеграм-канале "ХС|Харьков".

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Какой город – такая и валентинка,

– говорит мужчина в костюме члена в начале ролика.

Прохожие весело воспринимают такой костюмированный флешмоб на улицах Харькова. Мужчину с улыбками снимают на смартфоны, а он очень охотно всем позирует. Все это действо сопровождается игрой на духовом инструменте.

Смотрите видео с мужчиной в костюме члена в Харькове: