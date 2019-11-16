Мужчина в куртке Russia за украинский язык набросился на женщину в Кривом Роге

В Кривом Роге вблизи Кресовского водохранилища мужчина кавказской внешности и куртке с надписью Russia унизил и оскорбил молодую женщину. А все потому, что та общалась на украинском.

Об инциденте сообщила пользовательница Светлана Данилова в своем фейсбуке.

Интересно! Новый этап гибридной войны: Россия на Донбассе готовит новое поколение, которое будет ненавидеть Украину

Так мы еще в Украине живем, или "отэто русское" чмо может безнаказанно разгуливать по городу с курицей-мутантом и флагом государства-агрессора на шкуре, совершенно не скрываясь, угрожать искренним патриотам Украины и называть нас гнидами?

– подчеркнула она.

В то же время женщина отметила, все идет к тому, что "русский мир" добрался до Кривого Рога и "уже наглеет".

Заметим, что мужчина был не один, а с подругой, однако та никак не реагировала на ситуацию.

Недавно на Днепропетровщине еще одного сторонника "русского мира" задержали сотрудники СБУ. Этот человек называл себя сторонником "русского казачества", РПЦ, монархизма и агитировал за отделение области от Украины.

Интересно, что он работал таксистом и увешал собственное авто пророссийской символикой. А свои вражеские идеи пропагандировал клиентам.