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      Мужчина в куртке Russia за украинский язык набросился на женщину в Кривом Роге

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      В Кривом Роге мужчина в куртке с надписью Russia унизил женщину за украинский язык / Фейсбук Светланы Даниловой

      В Кривом Роге вблизи Кресовского водохранилища мужчина кавказской внешности и куртке с надписью Russia унизил и оскорбил молодую женщину. А все потому, что та общалась на украинском.

      Об инциденте сообщила пользовательница Светлана Данилова в своем фейсбуке.

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      Так мы еще в Украине живем, или "отэто русское" чмо может безнаказанно разгуливать по городу с курицей-мутантом и флагом государства-агрессора на шкуре, совершенно не скрываясь, угрожать искренним патриотам Украины и называть нас гнидами?
      – подчеркнула она.

      В то же время женщина отметила, все идет к тому, что "русский мир" добрался до Кривого Рога и "уже наглеет".

      Заметим, что мужчина был не один, а с подругой, однако та никак не реагировала на ситуацию.

      Недавно на Днепропетровщине еще одного сторонника "русского мира" задержали сотрудники СБУ. Этот человек называл себя сторонником "русского казачества", РПЦ, монархизма и агитировал за отделение области от Украины.

      Интересно, что он работал таксистом и увешал собственное авто пророссийской символикой. А свои вражеские идеи пропагандировал клиентам.

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Скандал Новости Кривого Рога Российская пропаганда Украина – Россия
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