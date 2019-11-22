Мужчина в Винницкой области снимал детское порно со своей дочерью и продавал в интернете
21 ноября в Винницкой области задержали мужчину, который снимал детскую порнографию. Он развращал свою родную дочь, а видео и фото сливал в сеть.
Надругательство над своим ребенком 39-летний мужчина совершал в течение двух лет. Девочке тогда было всего шесть лет.
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Следствие начали из-за обращения правоохранителей Австралии. Полиция нашла в доме мужчины камеры, фотоаппарат, жесткие диски и флешки. На носителях обнаружили видео с детским порно.
На аппаратуре, принадлежащей мужчине, нашли порновидео с его дочерью / vn.npu.gov.ua
Ему грозит срок от 5 до 10 лет.
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