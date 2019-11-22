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      Мужчина в Винницкой области снимал детское порно со своей дочерью и продавал в интернете

      31 Читати новину українською
      В Винницкой области мужчина снимал детское порно со своей дочерью / npu.gov.ua

      21 ноября в Винницкой области задержали мужчину, который снимал детскую порнографию. Он развращал свою родную дочь, а видео и фото сливал в сеть.

      Надругательство над своим ребенком 39-летний мужчина совершал в течение двух лет. Девочке тогда было всего шесть лет.

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      Следствие начали из-за обращения правоохранителей Австралии. Полиция нашла в доме мужчины камеры, фотоаппарат, жесткие диски и флешки. На носителях обнаружили видео с детским порно.


      На аппаратуре, принадлежащей мужчине, нашли порновидео с его дочерью / vn.npu.gov.ua

      Ему грозит срок от 5 до 10 лет.

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      Автор: Вероника Климская
      Теги: Новости Украины Жертвы Дети и несовершеннолетние
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