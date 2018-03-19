Мужчина выпал из окна гостиницы в Киеве

В понедельник, 19 марта, в Киеве из здания гостиницы "Мир" выпал мужчина. Он упал на голову и погиб на месте.

Об этом сообщает "Эспрессо". Отмечается, что мужчина выпал с 15-го этажа. После падения фрагменты тела разлетелись на несколько десятков метров. Читайте также: Акробат цирка сорвался с высоты и погиб: жуткое видео Предсмертной записки человек не оставил. Известно, что погибший недавно заселился в гостиницу. В комнате отеля работают криминалисты.