Мужчина выпал из окна гостиницы в Киеве
В понедельник, 19 марта, в Киеве из здания гостиницы "Мир" выпал мужчина. Он упал на голову и погиб на месте.
Об этом сообщает "Эспрессо".
Отмечается, что мужчина выпал с 15-го этажа. После падения фрагменты тела разлетелись на несколько десятков метров.
Читайте также: Акробат цирка сорвался с высоты и погиб: жуткое видео
Предсмертной записки человек не оставил. Известно, что погибший недавно заселился в гостиницу.
В комнате отеля работают криминалисты.
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии