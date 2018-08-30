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Мужчина взял в заложники собственных детей в Киеве и угрожал применить оружие: подробности

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Правоохранителям пришлось штурмом брать квартиру
Правоохранителям пришлось штурмом брать квартиру / пресс-служба Нацполиции Киева

Утром 30 августа в Киеве мужчина с 4 детьми забаррикадировался в квартире и угрожал применить оружие. Стражам порядка пришлось брать квартиру штурмом.

Об этом информирует пресс-служба Нацполиции в Киеве.

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К полицейским позвонила женщина и сказала, что муж ее сестры устроил дома ссору и бьет жену. На вызов на улицу Жмеринскую в Святошинском районе сразу прибыл наряд патрульных. Женщина из квартиры убежала, а ее обидчик забаррикадировался в квартире с четырьмя детьми в возрасте от 3-х до 13-ти лет и угрожал оружием,
– говорится в сообщении.

Правоохранители сразу ввели спецоперацию "Заложник". Они проводили переговоры со злоумышленником, и он выпустил из дома 13-летнюю дочь.
На место прибыли спецназовцы и следственно-оперативная группа.

По состоянию на 8 утра 30 августа стало известно, что мужчину задержали, а дети находятся в безопасности, их жизни ничего не угрожает.

"С мужчиной проводили переговоры, а когда поняли, что он не выпустит детей, решили действовать. Удостоверившись, что во время штурма дети не пострадают, спецподразделение получило команду начинать силовую часть операции. Детей освободили, а злоумышленника задержали", – сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

Сейчас в помещении работает следственно-оперативная группа, будет проводиться осмотр. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

 

Теги: Новости Киева Дети и несовершеннолетние Криминальные новости Полиция
Источник: 24 канал
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