Мужчина заявил, что у него коронавирус, и на камеру облизал перила в метро
В Мюнхене задержали 33-летнего мужчину, который на камеру облизал перила и автоматы и заявил, что заражен коронавирусом.
Правоохранители рассматривают действия мужчины как умышленное распространение коронавирусной инфекции, сообщает DW.
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Пока неизвестно, действительно ли мужчина заражен коронавирусом.
В Германии за несоблюдение карантина существуют такие наказания:
- штраф до 450 тысяч евро;
- заключение на срок до 2 лет.
Бавария стала первой федеральной землей Германии, которая ввела жесткие ограничения из-за вспышки коронавируса. С 21 марта – их усилили.
Уже 22 марта правоохранители зафиксировали более 200 нарушений правил карантина.
В Германии количество подтвержденных случаев коронавируса Covid-19 выросло до 22 672, а 86 человек умерли из-за инфекции.
Суммы штрафов за нарушение карантина / Инфографика 24 канала