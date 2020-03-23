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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ 2020
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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ 2020

      Мужчина заявил, что у него коронавирус, и на камеру облизал перила в метро

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      В Мюнхене задержали 33-летнего мужчину, который на камеру облизал перила и автоматы и заявил, что заражен коронавирусом.

      Правоохранители рассматривают действия мужчины как умышленное распространение коронавирусной инфекции, сообщает DW.

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      Пока неизвестно, действительно ли мужчина заражен коронавирусом.

      В Германии за несоблюдение карантина существуют такие наказания:

      • штраф до 450 тысяч евро;
      • заключение на срок до 2 лет.

      Бавария стала первой федеральной землей Германии, которая ввела жесткие ограничения из-за вспышки коронавируса. С 21 марта – их усилили.

      Уже 22 марта правоохранители зафиксировали более 200 нарушений правил карантина.

      В Германии количество подтвержденных случаев коронавируса Covid-19 выросло до 22 672, а 86 человек умерли из-за инфекции.

      Суми штрафів за порушення карантину інфографіка 24 канал
      Суммы штрафов за нарушение карантина / Инфографика 24 канала

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