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Мужчинам женщин plus size угрожает опасная болезнь

133 Читати новину українською
Мужчинам женщин plus size угрожает опасная болезнь
Мужчинам женщин plus size угрожает опасная болезнь / rts.ch

Ученые рекомендуют мужчинам, у которых полные жены, узнать свой уровень сахара в крови и провериться на наличие диабета 2 типа.

Такие рекомендации дают датские ученые из Копенгагенского и Орхусского университетов, передает издание Diabetologia.

Ученые выяснили, что есть связь между избыточной телесной массой у жены и риском диабета у ее мужа.

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Индекс массы тела жены и вероятность развития диабета 2 типа у мужчины связаны друг с другом. Мужчины полных женщин чаще становятся диабетиками,
– заявили исследователи.

Эксперты обнаружили, что риски заболеть диабетом у мужа и жены в супружеской паре разные. Если у женщин вероятность возникновения диабета 2 типа зависит исключительно от их собственной массы тела, то у мужчин аналогичная склонность заболевания тесно связана с весом женщины в браке.

А все из-за того, что у женщин больше влияния на пищевые привычки мужа, чем наоборот.

"Так, у мужчины, чья жена имеет индекс массы тела 30 (сильная полнота), риск развития диабета на 21% выше, чем у мужчины, жена которого имеет индекс 25", – отметила ученый Дженни Нильсен.

Основной причиной развития сахарного диабета 2 типа является ожирение, ведь избыток веса становится препятствием для нормальной работы инсулина, со временем поджелудочная железа постепенно теряет способность продуцировать нормальное количество инсулина.

Далее могут развиваться хронические осложнения, результатом которых могут ранняя потеря трудоспособности, дисфункции важных органов, развитие сосудистых заболеваний и даже смерть.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: Медицина Здоровье Диабет
Источник: 24 Канал
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