Мужчине, который снимал порно с 8-месячной дочкой, объявили о подозрении

28-летнему уроженцу Житомирской области, который использовал 8-месячную дочь для порнографических фотографий, объявили о подозрении и выбрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры города Киева.

Злоумышленник имитировал сексуальное насилие над своей 8-ми месячной дочкой и снимал это на камеру. Далее фотографии мужчина распространял в сети с помощью yandex.ru.

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Мужчине объявили о подозрении в распространении порнографических изображений, содержащих детскую порнографию.

Также мужчину могут привлечь к ответственности по ещё одной статьей – развратные действия, совершенные в отношении малолетнего ребенка отцом.

О разоблачении мужчины в преступлении стало известно 12 июля.