Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Службу безопасности Украины.

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Что говорит СБУ о задержании подозреваемого в стрельбе в Ганула

В СБУ отметили, что вместе с Национальной полицией провели совместную спецоперацию, в ходе которой задержали подозреваемого в убийстве общественного активиста Демьяна Ганула.

По имеющейся информации, мужчиной, который стрелял в активиста, оказался 46-летний дезертир,

– отметили спецслужбисты.

Правоохранители отметили, что следственно-оперативные мероприятия продолжаются. Сейчас прорабатываются возможные мотивы преступления, в том числе версии относительно заказного характера убийства, а также "российского следа".

Досудебное расследование осуществляется под процессуальным руководством Одесской областной прокуратуры по статье Уголовного кодекса Украины об умышленном убийстве.