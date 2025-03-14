Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Службу безопасности Украины.
К теме Предполагаемого убийцу Ганула задержали: появились фото с места происшествия
Что говорит СБУ о задержании подозреваемого в стрельбе в Ганула
В СБУ отметили, что вместе с Национальной полицией провели совместную спецоперацию, в ходе которой задержали подозреваемого в убийстве общественного активиста Демьяна Ганула.
По имеющейся информации, мужчиной, который стрелял в активиста, оказался 46-летний дезертир,
– отметили спецслужбисты.
Правоохранители отметили, что следственно-оперативные мероприятия продолжаются. Сейчас прорабатываются возможные мотивы преступления, в том числе версии относительно заказного характера убийства, а также "российского следа".
Досудебное расследование осуществляется под процессуальным руководством Одесской областной прокуратуры по статье Уголовного кодекса Украины об умышленном убийстве.