Яд в 15 раз сильнее, чем у гремучей змеи: мужчину в Днепре укусил каракурт

Мужчину в Днепре укусил каракурт. Место укуса быстро отекло, появилась жгучая боль и симптомы интоксикации организма.

Его срочно госпитализировали. 50-летний житель Днепра все еще находится в больнице.

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Что известно об инциденте

"Жертвой" паука стал Игорь Пацерин. Он рассказал, что прилег под деревом в саду, где его и укусил паук. Однако какой именно – неизвестно, мужчина почувствовал симптомы уже после укуса.

Игорь увидел две красные точки, а на месте укуса – жгучую боль. За несколько минут часть ноги отекла, появились симптомы отравления. Мужчина почувствовал тошноту и головную боль, его тело пробрал озноб. Врачи во время госпитализации предположили, что это мог быть каракурт.

Что надо знать о каракурте