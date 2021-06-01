Яд в 15 раз сильнее, чем у гремучей змеи: мужчину в Днепре укусил каракурт

Мужчину в Днепре укусил каракурт. Место укуса быстро отекло, появилась жгучая боль и симптомы интоксикации организма.
Его срочно госпитализировали. 50-летний житель Днепра все еще находится в больнице.
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Что известно об инциденте
"Жертвой" паука стал Игорь Пацерин. Он рассказал, что прилег под деревом в саду, где его и укусил паук. Однако какой именно – неизвестно, мужчина почувствовал симптомы уже после укуса.
Игорь увидел две красные точки, а на месте укуса – жгучую боль. За несколько минут часть ноги отекла, появились симптомы отравления. Мужчина почувствовал тошноту и головную боль, его тело пробрал озноб. Врачи во время госпитализации предположили, что это мог быть каракурт.
Что надо знать о каракурте
- Летом чаще фиксируют случаи укусов пауков.
- Яд каракурта в 15 раз сильнее, чем у гремучей змеи.
- Если вовремя не оказать помощь, может наступить смерть.
- Это относительно небольшой паук с красными точками на черном панцире.
- Каракурты ведут преимущественно ночной образ жизни прячутся и спят в норках в земле, в скошенной траве.
- Из-за того, что самки сжирают партнеров после спаривания, их называют "черными вдовами".