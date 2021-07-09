Ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без права внесения залога.

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Мужчину, который порезал мальчика, арестовали

9 июля Софиевский районный суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без права внесения залога,

– сообщили в полиции.

Также следователи продолжают расследовать дело о нападении на ребенка. Предварительно задержанного подозревают в:

покушении на умышленное убийство;

незаконном лишении свободы или похищении человека, предусматривающем пожизненное заключение.

Предварительно известно, что преступление произошло в селе Девладово Днепропетровской области. Полиция задержала 28-летнего Сергея Федотова.

Что говорил подозреваемый в зале суда

Издание "РБК-Украина" пишет, что в зале суда задержанный признал, что нанес ребенку ножевые ранения, но не может объяснить свой поступок.

Он пояснил, что якобы пришел к своей бывшей сожительнице, чтобы "поиграть с детьми". Между ними началась ссора.

Я ей говорю – "Ты знаешь, у меня бывает хромает психика, не доводи, пожалуйста". Но не получилось. Получился этот случай... Я результат сам вижу перед глазами, но объяснить действия не могу…

– сказал нападавший.

Он сказал, что якобы не думал о побеге, когда прятался от полиции, а "сидел и не знал, что делать". Сказал, что якобы не хотел убить мальчика, потому что иначе сделать это ему бы ничего не помешало.

"Я не хотел его убить, если бы хотел – вставил бы нож поглубже", – жуткую реплику выдал Федотов.

Как чувствует себя 2-летний мальчик

До сих пор состояние малыша критическое. Из-за этого ночью ребенка перевезли в детскую областную клиническую больницу в Днепре – там ему окажут дополнительную специализированную помощь.

В телеграмме Олег Ермолинский пишет, что по версии врачей жизнь ребенка "висит на волоске".

Медики не дают никаких прогнозов.

Говорится также, что аноним помогает лечить мальчика. По его информации, будто к ребенку едут врачи из киевской больницы "Феофания".

Что известно о бесчеловечном поступке