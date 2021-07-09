Мужчину, который жестоко порезал 2-летнего мальчика в Днепре арестовали: рассказ изверга в суде
Софиевский районный суд Днепропетровской области избрал меру пресечения мужчине, который порезал 2-летнего сына своей сожительницы. Его задержали в зале суда.
Ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без права внесения залога.
Читайте также Неизвестный напал на детсад в Марселе: есть жертва и пострадавшие
Мужчину, который порезал мальчика, арестовали
9 июля Софиевский районный суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без права внесения залога,
– сообщили в полиции.
Также следователи продолжают расследовать дело о нападении на ребенка. Предварительно задержанного подозревают в:
- покушении на умышленное убийство;
- незаконном лишении свободы или похищении человека, предусматривающем пожизненное заключение.
Предварительно известно, что преступление произошло в селе Девладово Днепропетровской области. Полиция задержала 28-летнего Сергея Федотова.
Что говорил подозреваемый в зале суда
Издание "РБК-Украина" пишет, что в зале суда задержанный признал, что нанес ребенку ножевые ранения, но не может объяснить свой поступок.
Он пояснил, что якобы пришел к своей бывшей сожительнице, чтобы "поиграть с детьми". Между ними началась ссора.
Я ей говорю – "Ты знаешь, у меня бывает хромает психика, не доводи, пожалуйста". Но не получилось. Получился этот случай... Я результат сам вижу перед глазами, но объяснить действия не могу…
– сказал нападавший.
Он сказал, что якобы не думал о побеге, когда прятался от полиции, а "сидел и не знал, что делать". Сказал, что якобы не хотел убить мальчика, потому что иначе сделать это ему бы ничего не помешало.
"Я не хотел его убить, если бы хотел – вставил бы нож поглубже", – жуткую реплику выдал Федотов.
Как чувствует себя 2-летний мальчик
- До сих пор состояние малыша критическое. Из-за этого ночью ребенка перевезли в детскую областную клиническую больницу в Днепре – там ему окажут дополнительную специализированную помощь.
- В телеграмме Олег Ермолинский пишет, что по версии врачей жизнь ребенка "висит на волоске".
- Медики не дают никаких прогнозов.
- Говорится также, что аноним помогает лечить мальчика. По его информации, будто к ребенку едут врачи из киевской больницы "Феофания".
Что известно о бесчеловечном поступке
- 7 июля в полиции сообщали, что к ним обратилась женщина и сообщила о том, что ее бывший 28-летний сожитель закрылся в доме с ее двумя детьми 2-х и 7 лет, и угрожает им расправой.
- Мужчина связал детей скотчем и нанес маленькому мальчику несколько ножевых ранений в шею и спину.
- В результате его действий пострадал 2-летний мальчик, которому мужчина причинил резаные ранения шеи и спины.
- Предварительно известно, что он ранил ребенка и сбежал. Предварительно сообщалось, что ребенка в тяжелом состоянии доставили в реанимацию, его состояние было критическое.
- Он прятался на чердаке одного из заброшенных домов в том же поселке, где и произошло преступление.
- Полиция задержала нападавшего.