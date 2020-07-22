Хотел переправиться через горную реку: мужчину снесло течением на Львовщине – фото
В Карпатах 21 июля 38-летний турист из Львова на квадроцикле решил переправиться через горную реку. Однако, во время переправы его снесло течением.
Выбраться ему помогали спасатели. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
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Что известно об обстоятельствах инцидента
- В 20:30 в селе Славском Львовской области квадроцикл застрял в реке Опир. Его водитель, переправляясь через реку, не справился с управлением и его снесло течением.
- Спасатели Славской поисково-спасательной части с помощью автомобильной лебедки вытащили квадроцикл из реки.
- Мужчина выбрался на берег самостоятельно. Во время происшествия 38-летний львовянин не пострадал.
Спасатели вытащили квадрацикл из реки / Фото ГСЧС
Село Славское на карте: