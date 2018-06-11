Мужчину, что разрушил памятник Шевченко в Стрые приговорили к 3 годам

Мужчина отделил бронзовую голову памятника и отдал ее на металлолом, получив тысячу гривен.

Об этом говорится в решении Стрыйского горрайонного суда Львовской области.

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В феврале мужчина отбил голову памятнику, после чего сдал ее в пункт приема металлолома и получил за это около тысячи гривен.

Ограничение свободы – это относительно новый вид уголовного наказания, заключающийся в содержании лица в уголовно-исполнительных учреждениях открытого типа, в пределах административно-территориальной единицы, в соответствии с его постоянным местом жительства без общественной изоляции в условиях осуществления за ним осмотра с обязательным привлечением осужденного к физическому труду,

– говорится в сообщении.

В декабре 2017 года памятник уже был поврежден. Злоумышленники сорвали бронзовое покрытие со спины скульптуры и одной ноги.

Напомним, 11 февраля вандалы отбили голову памятнику Тарасу Шевченко в городе Стрый. Правоохранители задержали двух подозреваемых. Это были ранее судимые местные жители в возрасте 24 и 26 лет.