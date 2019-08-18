Мужчину и женщину расстреляли на пляже в Чернигове: потом злоумышленники поехали грабить других

В Чернигове возле Пешеходного моста неизвестные расстреляли двух местных жителей – 40-летнего мужчину и 30-летнюю женщину. По информации местных СМИ, женщине выстрелили в спину и затылок, а мужчине – в спину и лобную часть. У убитой женщины остался ребенок. После злоумышленники скрылись на автомобиле Chevrolet Lanos, принадлежащий погибшим. Инцидент произошел после 20: 00 17 августа.

Полиции о происшествии сообщили местные жители. В частности, они рассказали, что слышали выстрелы. Правоохранители сразу прибыли на место и обнаружили там тела мужчины и женщины со следами насильственной смерти.

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Впоследствии оперативники совместно со спецназовцами отряда КОРД задержали злоумышленников "по горячим следам". Это 41-летний и 30-летний мужчины, которые ранее уже были осужденными. Местное издание "ЧЕline" пишет, что старший является жителем села Рудка, которое располагается неподалеку от Чернигова, а младший – жителем Чернигова. Ехали они на автомобиле, принадлежащем убитым. Задержание произошло около 22:00 на улице Шевченко.

Кроме того, во время задержания у злоумышленников правоохранители изъяли два, вероятно, автомата Калашникова, два предмета, похожих на гранаты Ф-1 и, возможно, пистолет ПМ с глушителем, который имел ощутимый запах пороха. Также СМИ пишут еще о магазине с патронами и стартовом пистолете.

Относительно мотивов преступления, то злоумышленники хотели похитить старенький Chevrolet Lanos. Свидетели рассказывают, что на пляже "Золотой берег" было четко слышно 2 приглушенных выстрела, а затем через незначительный промежуток, буквально несколько секунд, еще два, передает Gorod.cn.ua.

"Такое впечатление, словно стреляли с глушителем, но слышно было хорошо на большой территории, птицы поднялись с Десны и полетели, услышав эти выстрелы", – уверяют очевидцы.

Ресурс со ссылкой на собственные источники добавляет, что убийство произошло на территории между двумя развлекательными комплексами, а именно между баней "Тихие реки" (1-я Набережная, 14-а) и банным комплексом "Княжий град" (2-ая Набережная, 20). По словам журналистов, на берегу Десны отдыхали мужчина и женщина, которые приехали сюда на автомобиле. Собственно их машина и обратила на себя внимание ранее судимого за изнасилование и убийство девушки жителя села Рудка. В конце концов он застрелил обоих, сел в авто и поехал за своим знакомым, уроженцем Крыма, который также, как и злоумышленник, 2-3 месяца назад вышел из тюрьмы, где отбывал срок за убийство.

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Мужчины на машине планировали поехать в село Кобылянка, где живут богатые люди, которых они якобы намеревались ограбить. По дороге к месту нового преступления к ним должны были присоединиться еще несколько человек. Следовательно, в целом злоумышленников может быть больше двух.

К слову, за жителем Рудки и уроженцем Крыма, после того, как они вышли из тюрьмы, правоохранители долгое время следили. В частности, они совершили ограбление и напали на таксиста – прострелили ногу. Рудчанин в Чернигове снимал квартиру на улице Сережникова.

Спецоперация по задержанию предполагаемых убийц мужчины и женщина в Чернигове

По факту инцидента правоохранители открыли два уголовных производства – по статьям о незаконном завладение транспортным средством и умышленном убийстве. Если вину злоумышленников докажут, им грозит пожизненное заключение. Кроме того, у них могут конфисковать имущество. Журналисты отмечают, что житель Рудоков отказывается от обвинения в убийстве двух человек.

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Сейчас продолжается досудебное расследование. Также в рамках следствия назначен ряд экспертиз.

Это уже не первое жуткое убийство, произошедшее в последнее время, в частности, в конце июля в Запорожье жестоко убили 34-летнего Ивана Панченко, работавшего таксистом. Тело мужчины обнаружили в карьере, к его ноге был привязан камень и на шее была удавка. Убили таксиста его пассажиры – после остановки они начали избивать Ивана, в том числе и по голове твердым предметом. Кроме того, один из нападавших душил мужчину удавкой.

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