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Мужчину, которого подозревают в подрыве ночного клуба в Сумах, отправили за решетку

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В Сумах избрали меру пресечения мужчине, которого подозревают в подрыве ночного клуба. Нападение произошло в воскресенье, 10 июня. И если бы не камеры наблюдения, то украинцы может и не увидели бы как это произошло.

Мужчина в балаклаве бросил гранату в помещение развлекательного заведения. От взрыва пострадали 9 человек, 7 из них попали в больницу. Самого нападавшего отправили за решетку.

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Его заводят в зал суда как настоящего мафиози, под охраной в составе 10 правоохранителей. Мужчина, подозреваемый в подрыве ночного клуба, прячется от камер в Сумах. Адвокаты уверяют, что их подопечный невиновен.

Биография Василец и его прошлое свидетельствует о том, что он в своей жизни не имел каких-либо проблем с правоохранительными органами, в поле зрения полиции никогда не попадал,
– отметила адвокат подозреваемого в подрыве ночного клуба Ольга Смирнова.

Адвокаты указывают на смягчающие обстоятельства – мол, подозреваемый недавно перенес операцию и ухаживает за больной матерью. Несмотря на это, суд не обращает внимания на эти доводы и принимает решение содержания под стражей на время следствия без права внесения залога.

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Тем временем, охранники ночного клуба рассказывают, что мужчина действительно виноват в подрыве заведения. Ранее он уже приходил к ним, и его выгнали, потому что создавал шум в караоке. На следующий день он вернулся с гранатой и в балаклаве. В коридоре бросил взрывчатку в людей, которые как раз собирались идти домой.

Граната отскочила от одного из мужчин и сдетонировала – ранив 9 человек, 7 из них оказались в больнице. Если следствие докажет вину подозреваемого, ему грозит до 10 лет за решеткой.

Теги: Новости Украины Сумы Криминальные новости Взрыв Оружие
Источник: 24 канал
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