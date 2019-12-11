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      Мужчину, который бросал яйцами в участников вече на Майдане, внесли в базу "Миротворца"

      93 Читати новину українською
      Андрей Самошкин / censor.net.ua

      Андрей Самошкин, который во время выступления пятого президента Петра Порошенко на Майдане Независимости 8 декабря бросал в сторону сцены сырые яйца с зеленкой, попал в базу сайта "Миротворец". Мужчина несколько раз пытался попасть в политика, но попал в бывшего политзаключенного Владимира Балуха, который стоял рядом с ним.

      Модераторы сайта "Миротворец" сообщили, что добавили персональные данные Самошкина в раздел "Чистилище", где обычно размещают данные российских боевиков и коллаборационистов, из-за его провокационных действий.

      К теме: Порошенко забросали яйцами во время вече на Майдане: фото, видео

      Во время проведения мирной акции на Майдане он сознательно реализовал провокацию. Прикрывшись черно-красным флагом ... во время исполнения Государственного гимна Украины бросил в сторону сцены пять куриных яиц. Одно из яиц попало во Владимира Балуха – бывшего политзаключенного Кремля,
      – говорится в объяснении "Миротворца".

      На видео с вече видно, что в конце мероприятия, после того, как хор исполнил гимн, пятый президент Петр Порошенко со сцены крикнул в микрофон: "Слава Украине!". В этот момент человек, который стоял с красно-черным флагом на плечах неподалеку сцены, бросил в политика несколько яиц.

      Андрея Самошкина после этого задержали митингующие и передали полиции. Впоследствии его оштрафовали за хулиганские действия.

      Что известно об Андрее Самошкине

      Ему 34 года. Раньше он жил во Львове, но недавно переехал в Киев. У него есть семья в Западной Украине. Также мужчина является частным предпринимателем и работает в редакции малоизвестного сайта "Правовой контроль". Как рассказал Самошкин в комментарии сайту "Страна", он принес яйца на митинг, залил в них зеленку, и сознательно швырял их на сцену.

      Я вообще хотел провести люстрацию, но подобраться к сцене не смог. Вот я просто шприцем накачал яйца зеленкой и пошел в толпу. Я считаю, что это была удачная акция. Я не целился именно в Порошенко – я их всех считаю предателями, яйца летели во всех них. С 2014 года они ничего не сделали и только ухудшили положение Украины,
      – заявил Самошкин.

      Модераторы сайта "Миротворец" утверждают, что Андрей Самошкин является приближенным к команде блогера Анатолия Шария, но официальной информации о его сотрудничестве с блогером нет.

      Видео задержания мужчины, который бросил яйцами в Порошенко:

       

      Чем известен сайт "Миротворец"?
      Независимая неправительственная организация, которая занимается исследованием признаков преступлений против нацбезопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка.

      На "Миротворце" составляли и публиковали в открытом доступе базу, где указаны персональные данные "предателей Родины, боевиков, российских военных". Сведения о них обычно заносят в раздел "Чистилище". В центре отмечают, что их деятельность соответствует законам Украины и международным нормативно-правовым актам.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости политики Новости Украины Петр Порошенко
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