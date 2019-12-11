Мужчину, который зарубил топором двух человек и сжег в печи, признали невменяемым

В конце апреля 2019 года на Сумщине произошло ужасное убийство. Двоюродный брат в пьяном споре убил свою сестру и ее друга.

Тела мужчина перенес в кухню и сжег в печи. Об исчезновении двух человек стало известно лишь через несколько дней. Правоохранители узнали, с кем погибшие проводили время накануне. В доме мужчины нашли следы крови, а в печи – кости, сообщают в прокуратуре Сумщины.

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Что важно, мужчина только в феврале 2019 года вышел из тюрьмы, где провел 14 лет за убийство.

Роменская прокуратура просила пожизненное заключение для убийцы, однако его признали невменяемым. По заключению судебно-психиатрической экспертизы, он не мог осознавать свои действия. К нему применят принудительное лечение.