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      Мужчину, который зарубил топором двух человек и сжег в печи, признали невменяемым

      2 Читати новину українською
      / unian.ua

      В конце апреля 2019 года на Сумщине произошло ужасное убийство. Двоюродный брат в пьяном споре убил свою сестру и ее друга.

      Тела мужчина перенес в кухню и сжег в печи. Об исчезновении двух человек стало известно лишь через несколько дней. Правоохранители узнали, с кем погибшие проводили время накануне. В доме мужчины нашли следы крови, а в печи – кости, сообщают в прокуратуре Сумщины.

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      Что важно, мужчина только в феврале 2019 года вышел из тюрьмы, где провел 14 лет за убийство.

      Роменская прокуратура просила пожизненное заключение для убийцы, однако его признали невменяемым. По заключению судебно-психиатрической экспертизы, он не мог осознавать свои действия. К нему применят принудительное лечение.

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      Автор: Вероника Климская
      Теги: Криминал Сумы Убийство Жертвы
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