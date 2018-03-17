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Мужчину в крови обнаружили в одном из подъездов в Киеве: впоследствии он умер

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В Киеве на Подоле обнаружили мужчину в крови и с побитой головой: по дороге в больницу он скончался
В Киеве на Подоле обнаружили мужчину в крови и с побитой головой: по дороге в больницу он скончался / "Киев оперативный"

Вечером 16 марта в Киеве на улице Туровской, которая располагается на Подоле, в подъезде одного из жилых домов был обнаружен мужчина, который имел явные признаки насилия. К сожалению, по дороге в больницу он скончался.

Об этом сообщает сообщество "Киев оперативный" на своей странице в Facebook.

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Отмечается, что мужчина, когда его нашли, был весь в крови и с побитой головой, поэтому на место вызвали "скорую помощь".

"По дороге в больницу мужчина скончался. Соседи сообщают, что утром уже видели его. Сейчас на месте проводятся неотложные следственные действия. Выясняются все обстоятельства произошедшего", – добавляют журналисты.

К слову, ресурс также опубликовал соответствующие фото и видео – на одном из кадров можно увидеть нож.

На Подоле был обнаружен мужчина с признаками насилия: видео

Теги: Новости Украины Криминальные новости Новости Киева Жертвы
Источник: 24 Канал
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