Мужчину в крови обнаружили в одном из подъездов в Киеве: впоследствии он умер
Вечером 16 марта в Киеве на улице Туровской, которая располагается на Подоле, в подъезде одного из жилых домов был обнаружен мужчина, который имел явные признаки насилия. К сожалению, по дороге в больницу он скончался.
Об этом сообщает сообщество "Киев оперативный" на своей странице в Facebook.
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Отмечается, что мужчина, когда его нашли, был весь в крови и с побитой головой, поэтому на место вызвали "скорую помощь".
"По дороге в больницу мужчина скончался. Соседи сообщают, что утром уже видели его. Сейчас на месте проводятся неотложные следственные действия. Выясняются все обстоятельства произошедшего", – добавляют журналисты.
К слову, ресурс также опубликовал соответствующие фото и видео – на одном из кадров можно увидеть нож.
На Подоле был обнаружен мужчина с признаками насилия: видео
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