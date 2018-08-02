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Мужчину во время шторма смыло в море в Одессе: тело до сих пор не нашли

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В Одессе мужчину с пирса во время шторма смыло в море
В Одессе мужчину с пирса во время шторма смыло в море / "Думская"

Утром 1 августа в Одессе на 10-й станции Фонтана волной с пирса смыло мужчину, которого в итоге так и не удалось спасти. По последним данным, его тело ищут до сих пор.

Об этом сообщает местное издание "Думская".

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По словам очевидцев, после того, как мужчину смыло в море, ему на помощь бросились спасатели, однако из-за сильного шторма они так и не сумели чем-то помочь.

Отмечается, что тело мужчины не найдено до сих пор.

Одесса, море, отдых, жертвы, смыло
Тело мужчины ищут до сих пор

Добавим, что впоследствии на место инцидента прибыли сотрудники полиции.

"Уже второй день ветрено, у берега штормит, и причалы заливает волнами. На пляже с десяток пацанов собирают деньги за топчаны, и нет ни одного, кто бы стоял у пирса и запрещал любознательным из села гулять по пирсу во время шторма. Нет ни одного объявления о запрете", – возмущаются одесситы.

Одеса, море, відпочинок, жертви, змило
Одесситы утверждают, вблизи пирсов нет ни одного спасателя

К слову, недавно в Одессе на одном из пляжей у отдыхающей внезапно начались роды, которые в итоге прошли успешно и без патологий.

Теги: Новости Украины Жертвы отдых Новости Одессы
Источник: 24 Канал
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