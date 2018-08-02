Мужчину во время шторма смыло в море в Одессе: тело до сих пор не нашли
Утром 1 августа в Одессе на 10-й станции Фонтана волной с пирса смыло мужчину, которого в итоге так и не удалось спасти. По последним данным, его тело ищут до сих пор.
Об этом сообщает местное издание "Думская".
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По словам очевидцев, после того, как мужчину смыло в море, ему на помощь бросились спасатели, однако из-за сильного шторма они так и не сумели чем-то помочь.
Отмечается, что тело мужчины не найдено до сих пор.
Тело мужчины ищут до сих пор
Добавим, что впоследствии на место инцидента прибыли сотрудники полиции.
"Уже второй день ветрено, у берега штормит, и причалы заливает волнами. На пляже с десяток пацанов собирают деньги за топчаны, и нет ни одного, кто бы стоял у пирса и запрещал любознательным из села гулять по пирсу во время шторма. Нет ни одного объявления о запрете", – возмущаются одесситы.
Одесситы утверждают, вблизи пирсов нет ни одного спасателя
К слову, недавно в Одессе на одном из пляжей у отдыхающей внезапно начались роды, которые в итоге прошли успешно и без патологий.
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