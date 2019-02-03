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      Мужчины хотят мяса, когда видят сексуальную женщину: исследования

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      Мужчинам хочется мяса от вида сексуальной женщины
      Мужчинам хочется мяса от вида сексуальной женщины / pixabay.com

      Австралийские ученые выяснили, что если мужчина посмотрит на сексуальную женщину, ему будет очень хотеться мяса.

      В эксперименте принимали участие 1600 мужчин и женщин. Чтобы сократить количество переменных, исследователи пригласили только гетеросексуалов и тех, кто точно ест мясо, говорится в результатах исследования.

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      Как проходили тест? Сначала мужчинам показывали сексуальные образы – фотографии женщин, похожих на моделей Victoria's Secret. Затем участникам предлагали выбрать между вяленым мясом и овощами. Большинство мужчин выбирали мясо. Когда сексуальные образы показывали женщинам, количество тех, кто ел мясо и овощи, было одинаковым.

      На втором и третьем этапе участники не просто смотрели, но и представляли себе "сексуальные сценарии". Результаты были такие же, как в первом эксперименте.

      М'ясо

      Женщинам не хочется мяса от вида обольстительного мужчины

      Почему так? Исследователи считают, что такая тяга к мясу связана с древними процессами: мужчины используют маркеры статуса, чтобы казаться более привлекательными для потенциальной партнерши. Мясо является одним из таких маркеров.

      "Пещерные люди ели мясо, чтобы быть сильными и здоровыми и выжить в суровых условиях. Через много лет дворянство также ело мясо, потому что оно указывало на богатство", – объяснили ученые.

      Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровье Психология Мужское здоровье
      Источник: 24 Канал
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