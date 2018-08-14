Мужчины или женщины: кому удается похудеть быстрее

Одинаковые диеты по-разному влияют на мужской и женский организмы. Мужчинам диеты приносят больше пользы, чем женщинам.

По словам исследователей, у мужчин происходит быстрая потеря веса, передает Sciencedaily.



А вот у женщин, которые придерживаются каких-либо ограничений в еде, процесс похудения происходит медленнее.

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Во время лабораторных исследований ученые заметили, что снижение количества калорий в ежедневном рационе животных продлевает им жизнь.



Наблюдение за здоровьем людей, которые съедают небольшие порции блюда, свидетельствуют о том, что низкокалорийные диеты защищают организм от развития диабета, инсульта и гипертонии.

Одинаковые диеты по-разному влияют на мужской и женский организмы

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