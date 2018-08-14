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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Мужчины или женщины: кому удается похудеть быстрее

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Кто худеет быстрее
Кто худеет быстрее / livestrong.com

Одинаковые диеты по-разному влияют на мужской и женский организмы. Мужчинам диеты приносят больше пользы, чем женщинам.

По словам исследователей, у мужчин происходит быстрая потеря веса, передает Sciencedaily.

А вот у женщин, которые придерживаются каких-либо ограничений в еде, процесс похудения происходит медленнее.

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Во время лабораторных исследований ученые заметили, что снижение количества калорий в ежедневном рационе животных продлевает им жизнь.

Наблюдение за здоровьем людей, которые съедают небольшие порции блюда, свидетельствуют о том, что низкокалорийные диеты защищают организм от развития диабета, инсульта и гипертонии.

Однакові дієти по-різному впливають на чоловічий і жіночий організми

Одинаковые диеты по-разному влияют на мужской и женский организмы

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в области медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: LifeStyle Здоровье Здоровая жизнь Ожирение Здоровое питание Медицина Диеты
Источник: 24 Канал
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