Мужчины или женщины: кто больше склонен к сердечным приступам

Американские биологи провели исследования и установили, кто больше склонен к сердечным приступам – мужчины или женщины.

Исследование опубликовали в журнале Bioscience Reports

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Ученые провели эксперименты на самцах крыс. Они установили, что у грызунов с гипертонией выявили пониженный уровень молекул BH4 в клетках почек. У самок крыс с повышенным давлением этот показатель был выше.



Мужчины более склонны к сердечным приступам

Исследования показали, что у мужчин чаще наблюдаются инсульты и сердечные приступы вследствие перенапряжения. При этом заболевания протекают в более тяжелой форме, и нередко приводят к летальному исходу.

Причина этому – то, что в мужском организме вырабатывается меньше молекул, которые расширяют сосуды.

Исследование поможет ученым в понимании причин реакции мужского организма, чтобы предотвратить развитие серьезных осложнений.



Мужчины более склонны к сердечным приступам

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