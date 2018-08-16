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Мужчины или женщины: кто больше склонен к сердечным приступам

29 Читати новину українською
Кто больше склонен к сердечным приступам
Кто больше склонен к сердечным приступам / tiranatoday.com

Американские биологи провели исследования и установили, кто больше склонен к сердечным приступам – мужчины или женщины.

Исследование опубликовали в журнале Bioscience Reports

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Ученые провели эксперименты на самцах крыс. Они установили, что у грызунов с гипертонией выявили пониженный уровень молекул BH4 в клетках почек. У самок крыс с повышенным давлением этот показатель был выше.

Чоловіки більше схильні до серцевих нападів
Мужчины более склонны к сердечным приступам

Исследования показали, что у мужчин чаще наблюдаются инсульты и сердечные приступы вследствие перенапряжения. При этом заболевания протекают в более тяжелой форме, и нередко приводят к летальному исходу.

Причина этому – то, что в мужском организме вырабатывается меньше молекул, которые расширяют сосуды.

Исследование поможет ученым в понимании причин реакции мужского организма, чтобы предотвратить развитие серьезных осложнений.

Чоловіки більше схильні до серцевих нападів
Мужчины более склонны к сердечным приступам

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: Лечение Здоровая жизнь Здоровье Сердечно-сосудистые заболевания исследования
Источник: 24 Канал
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