Мужчины или женщины: кто больше склонен к сердечным приступам
Американские биологи провели исследования и установили, кто больше склонен к сердечным приступам – мужчины или женщины.
Исследование опубликовали в журнале Bioscience Reports
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Ученые провели эксперименты на самцах крыс. Они установили, что у грызунов с гипертонией выявили пониженный уровень молекул BH4 в клетках почек. У самок крыс с повышенным давлением этот показатель был выше.
Мужчины более склонны к сердечным приступам
Исследования показали, что у мужчин чаще наблюдаются инсульты и сердечные приступы вследствие перенапряжения. При этом заболевания протекают в более тяжелой форме, и нередко приводят к летальному исходу.
Причина этому – то, что в мужском организме вырабатывается меньше молекул, которые расширяют сосуды.
Исследование поможет ученым в понимании причин реакции мужского организма, чтобы предотвратить развитие серьезных осложнений.
Мужчины более склонны к сердечным приступам
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