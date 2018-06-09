22:56
9 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
18°C
28°C 13°C
  • воскресенье
    27°C 15°C
  • понедельник
    28°C 18°C
  • вторник
    24°C 19°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СПИСОК 47
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Российские мигранты в подвалах. Это Россиюшка!
Вєсті Кремля
22:02, сегодня
Вести.UA. Жир. Влюбленная Чорновол. Тимошенко против Супрун
Вєсті.UA
21:32, сегодня
Кого из медицинских ректоров уже уволили, а кто на очереди
ЦРУ
09:01, 8 июня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 июня
Вспомнить Все. Преимущества и недостатки летней лагерной жизни
Згадати все
22:30, 8 июня
Телеканал новостей 24 Новости Здоровая жизнь
ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СПИСОК 47

Мужчины или женщины: кто чаще подает на развод из-за измены партнера

288 Читати новину українською
Мужчины или женщины: кто чаще подает на развод из-за измены партнера

Эксперты утверждают, что женщины готовы больше терпеть измену мужчин, когда у пары уже есть семейные отношения. В то же время мужчины обычно стремятся как можно быстрее начать новую жизнь.

Результаты соответствующего исследования обнародовала британская юридическая фирма Hall Brown Family Law, передает The Independent. Эксперты по разводам стремились выявить, сколько женщин и мужчин решаются закончить отношения в случае кризисной ситуации.

Читайте также: Как пережить расставание с любимым человеком: топ-3 совета

По информации аналитиков, количество женщин, которые подали на развод из-за измены мужа, уменьшилось на 43%. Эксперты сравнили данные 2017 года с 1996 годом. После общения с участниками исследования юристы пришли к выводу, что женщины готовы простить измену, чтобы спасти брак. Эта вероятность возрастает, если у супругов есть дети.

Они (женщины, – ред.) прощают измены партнера, чтобы спасти семью. Довольно часто такая ситуация наблюдается до тех пор, пока родственники или друзья не расскажут им о романе мужа, о котором женщина уже давно знает,
– рассказала адвокат Эллен Уолкер.

В то же время большинство мужчин не намерены прощать супружеские измены их избранниц. С 1996 до 2017 года количество тех, кто стал инициаторами развода, увеличилось на треть. Адвокат Эллен Уолкер объясняет, что женщины чаще думают о судьбе своих детей после развода, поэтому готовы терпеть измену. Мужчины не настолько дальновидно относятся к этому вопросу.

Однако, по словам адвоката, треть ее клиентов после того, как пытались дать второй шанс отношениям, все же не могли преодолеть трудности и подавали на развод.

"Случаи, с которыми мы имели дело, иллюстрируют, что измена приводит к моральному истощению. Достаточно часто попытки сохранить семью все-таки заканчиваются разводом. Это происходит на этапе, когда просто лопается терпение", – добавила Эллен Уолкер.

Теги: Здоровая жизнь Психология LifeStyle
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Европа может сдать Украину, или Как мир готовится к новому предательству
сегодня, 21:59 Европа может сдать Украину, или Как мир готовится к новому предательству
Блог Медіа 1701
Почему голодовка Сенцова сейчас – это ошибка
сегодня, 19:00 Почему голодовка Сенцова сейчас – это ошибка
Альфред Кох 557
На які нікчемні злочини СБУ витрачала свій час та гроші платників податків
сегодня, 17:00 На які нікчемні злочини СБУ витрачала свій час та гроші платників податків
Сергій Лещенко 273
В Луганске люди умирают после беспощадных рейдов за пенсией
сегодня, 16:00 В Луганске люди умирают после беспощадных рейдов за пенсией
Ольга Черненко 2100
Как сменить работу тому, кто засиделся
сегодня, 12:08 Как сменить работу тому, кто засиделся
Все про роботу 895
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук