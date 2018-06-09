Мужчины или женщины: кто чаще подает на развод из-за измены партнера

Эксперты утверждают, что женщины готовы больше терпеть измену мужчин, когда у пары уже есть семейные отношения. В то же время мужчины обычно стремятся как можно быстрее начать новую жизнь.

Результаты соответствующего исследования обнародовала британская юридическая фирма Hall Brown Family Law, передает The Independent. Эксперты по разводам стремились выявить, сколько женщин и мужчин решаются закончить отношения в случае кризисной ситуации.

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По информации аналитиков, количество женщин, которые подали на развод из-за измены мужа, уменьшилось на 43%. Эксперты сравнили данные 2017 года с 1996 годом. После общения с участниками исследования юристы пришли к выводу, что женщины готовы простить измену, чтобы спасти брак. Эта вероятность возрастает, если у супругов есть дети.

Они (женщины, – ред.) прощают измены партнера, чтобы спасти семью. Довольно часто такая ситуация наблюдается до тех пор, пока родственники или друзья не расскажут им о романе мужа, о котором женщина уже давно знает,

– рассказала адвокат Эллен Уолкер.

В то же время большинство мужчин не намерены прощать супружеские измены их избранниц. С 1996 до 2017 года количество тех, кто стал инициаторами развода, увеличилось на треть. Адвокат Эллен Уолкер объясняет, что женщины чаще думают о судьбе своих детей после развода, поэтому готовы терпеть измену. Мужчины не настолько дальновидно относятся к этому вопросу.

Однако, по словам адвоката, треть ее клиентов после того, как пытались дать второй шанс отношениям, все же не могли преодолеть трудности и подавали на развод.

"Случаи, с которыми мы имели дело, иллюстрируют, что измена приводит к моральному истощению. Достаточно часто попытки сохранить семью все-таки заканчиваются разводом. Это происходит на этапе, когда просто лопается терпение", – добавила Эллен Уолкер.