Мужчины с битами устроили разборки и разбили авто в центре Киева: видео

Вечером 19 ноября в центре Киева группа неизвестных мужчин с битами напала на автомобиль, который стоял в пробке на Набережном шоссе возле станции метро "Почтовая площадь".

Соответствующее видео инцидента опубликовал "Киев оперативный" в Facebook.

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Нападение произошло посреди дороги, из-за чего пострадали другие машины, ехавшие рядом.

На видео с регистратора видно, как к одной из легковушек подбегает мужчина с битой и начинает крушить лобовое стекло. В ответ водитель давит на газ, пытаясь оторваться и скрыться с места инцидента. Сразу за этим в кадре появляются несколько мужчин, которые бросаются в погоню за легковушкой. Некоторые из них держат в руках палки.

Через минуту один из нападавших вернулся, скорее всего, к своему автомобилю. В комментариях к видео пользователи написали, что нападавшие были на трех автомобилях.

Смотрите видео нападения неизвестных мужчин с битами на авто в Киеве: