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      Мужчины с битами устроили разборки и разбили авто в центре Киева: видео

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      В центре Киеве мужчины с битами напали на автомобиль
      В центре Киеве мужчины с битами напали на автомобиль / Фото из открытых источников

      Вечером 19 ноября в центре Киева группа неизвестных мужчин с битами напала на автомобиль, который стоял в пробке на Набережном шоссе возле станции метро "Почтовая площадь".

      Соответствующее видео инцидента опубликовал "Киев оперативный" в Facebook.

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      Нападение произошло посреди дороги, из-за чего пострадали другие машины, ехавшие рядом.

      На видео с регистратора видно, как к одной из легковушек подбегает мужчина с битой и начинает крушить лобовое стекло. В ответ водитель давит на газ, пытаясь оторваться и скрыться с места инцидента. Сразу за этим в кадре появляются несколько мужчин, которые бросаются в погоню за легковушкой. Некоторые из них держат в руках палки.

      Через минуту один из нападавших вернулся, скорее всего, к своему автомобилю. В комментариях к видео пользователи написали, что нападавшие были на трех автомобилях.

      Смотрите видео нападения неизвестных мужчин с битами на авто в Киеве:

       

      Теги: Новости Украины Новости Киева Криминальные новости Авто
      Источник: 24 Канал
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