Мужчины за 50 имеют в 5 раз больше шансов стать родителями, чем те, кому только 20

Порох в пороховницах или критическое падение фертильности? Проблема резкого снижения качества спермограммы среди мужчин чрезвычайно беспокоит репродуктологов.

У прекрасной половины тоже есть причина бить тревогу: ведь теперь после 40-ка шансы забеременеть у женщин значительно ниже. В чем причина мужского и женского бесплодия, которое в наши дни приобретает черты настоящей эпидемии? И как современная медицина помогает решить эти проблемы? Читайте в интервью с Игорем Палыгой, Заслуженным врачом Украины, доктором медицинских наук, который уже 10 лет возглавляет Клинику репродукции человека "Альтернатива".

ПОЧЕМУ ПАДАЕТ ФЕРТИЛЬНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ? ВОПРОС БЕЗ ОТВЕТА

Если говорить о женских или мужских факторах бесплодия – это 50 на 50, очень часто бывает смешанный фактор. Но самих случаев бесплодия в наше время стало значительно больше. Человек, обычно в 20 лет не думает о семье, задумывается где-то до 30-ти, а потом – это уже очень затруднительно. Сейчас гораздо чаще я начал встречать истощение яичников у женщин, к примеру: когда-то нормальные овуляции были после 40 лет, а сейчас это уже редкость, овариальный резерв женщины истощается. Так же у мужчин качество спермограммы упало где-то в 5 раз. Когда-то, лет 15-20 назад, нормой было 100 миллионов сперматозоидов в одном миллилитре, теперь – только 20 миллионов. Причем, у мужчин 50-60-ти еще сохраняются те старые показатели, а в 20-25-летних ребят качество спермы очень-очень ухудшилось. Или это связано с экологией, возможно с какими-то более вредными привычками, или просто со стилем жизни – пока до конца не выяснено.

НЕПРОСТОЙ ВЫЗОВ: РОДИТЬ И СБЕРЕЧЬ СЕМЬЮ

Існує певний стереотип про те, що дитину хочуть більше жінки, ніж чоловіки. Насправді це не так. Серед моїх пацієнтів всі батьки дуже хочуть дитину, іноді навіть більше, ніж мама. Вони йдуть на серйозні ризики, на великі витрати, тільки для того, щоб була дитина саме з їхньою жінкою. Враховуючи і вартість лікування непліддя, і те, наскільки це важливо для пари, яка мріє про власну дитину, ми у Клініці "Альтернатива" завжди проводимо психологічну підготовку пацієнтів. Вперше, коли вони лише приходять на консультацію, ми передусім пояснюємо, яка результативність, які ризики і, головне, які наслідки такого кроку. Адже доведено, що 10-15 зі 100 пар після народження дитини розпадаються: жінка просто забуває про чоловіка і весь час присвячує малюку. Її можна зрозуміти: 10, 15 чи 20 років безпліддя і тут їй нарешті дають те, чого вона хотіла все життя. Тому варто попередити пари, підтримати їх прагнення долати труднощі разом, як до, так і після народження дитини.

"БОЛЬШЕ ВСЕГО Я ЗАИНТЕРЕСОВАН В РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ"

Результативность поднялась от 15 до 80-85 процентов, причем по Украине средняя результативность примерно 45-50 процентов. Процедура стала очень безопасной, осложнения – почти минимальны. Чтобы достичь таких результатов, нам пришлось не только закупить новое оборудование, но и прежде всего – идти новым путем, учиться делать что-то совсем по-новому, не так я раньше. Благодаря постоянному обучению мы теперь можем предлагать высокие результаты и достигать успеха не количеством, а качеством самой процедуры.

ЕСЛИ ЧЕЛОВЕК МОЖЕТ ИМЕТЬ ГЕНЕТИЧЕСКИ СВОЕГО РЕБЕНКА – ПОЧЕМУ БЫ И НЕТ?

Церковь осуждает эту процедуру. Но я, как верующий человек, считаю, что если у пары есть возможность иметь генетически своего ребенка таким путем – то почему бы и нет? Откуда мы можем знать, что там наверху позволяют? Если бы не позволяли, то возможно вообще такой технологии не существовало бы. Думаю, что у нас есть более насущные проблемы, чем оплодотворения в пробирке. В конце концов, право выбора есть у каждого и каждый сам принимает то или иное решение.