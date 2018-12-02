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      Мужская контрацепция: ученые создали специальный гель

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      Гель-контрацептив
      Гель-контрацептив / 5-tv.ru

      Ученые заявили, что создали первый эффективный лекарственный контрацептив для мужчин. Речь идет о геле, который приостанавливает производство сперматозоидов.

      Об этом  повідомляє Мedicalxpress. 

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      Национальный американский институт детского здоровья и развития человека объявил, что уже с апреля начинает клинические испытания этого геля. В исследованиях примут участие более 400 пар из США, Италии, Кении, Великобритании и Швеции.

      Все предыдущие препараты подобного рода для мужчин имели множество побочных эффектов и испытаний не прошли. Ученые надеются, что новый препарат будем совсем другим.

      via GIPHY

      Активное вещество геля – это нестерон, вариант прогестерона, и синтетическая форма тестостерона (мужского гормона). Нестерон не даст организму вырабатывать тестостерон, который необходим телу для производства сперматозоидов. Синтетический тестостерон может позволить заменить потерю естественного гормона для восстановления баланса, но при этом не даст организму вырабатывать сперму.

      Ныне у мужчин есть только два варианта контрацепции: презерватив или вазэктомия.

       
      Вазэктомия – это
      Хирургическая операция, блокирующая поступление сперматозоидов в канал полового члена. При этом вазэктомия является необратимой процедурой, поэтому она не очень популярна среди мужчин.

      Именно поэтому ученые уже давно бьются над созданием безопасного мужского контрацептива на основе лекарственного средства.

      Гель-контрацептив

      Гель-контрацептив остановит выработку сперматозоидов

      Если этот гель окажется безопасным и эффективным, то он станет первым новым контрацептивом для мужчин с момента внедрения в широкую практику презервативов, что произошло в начале XIX века.

      Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоров'я.

      Теги: Здоровье Мужское здоровье Секс
      Источник: 24 Канал
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