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УБИЙСТВО АНАТОЛИЯ ЖУКА УКРАИНЕ – 27 ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ВАЛЮТА

Мужская коррекция бровей: новый бьюти тренд

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Мужская коррекция бровей становится все популярнее
Мужская коррекция бровей становится все популярнее / fanpop.com

Мужчины все чаще интересуются процедурой коррекции и окрашивания бровей, чтобы предоставить им эстетичный вид.

Как рассказала The Guardian директор компании Stylus Эмили Гордон-Смит, в последние несколько лет мужчины по всему миру активно интересуются услугами оформления бровей с помощью воска или нитей.

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"Прогрессивные потребители размывают границы между жесткой маскулинностью и мягкой женственностью, что формирует новое отношение к красоте и мужскому уходу", – отметила она.

 

You can check out our story to see more on my brothers eyebrows shaping experience #manbrows #browshaping

Допис, поширений The Cosmetic Tattoo Studio (@thecosmetictattoostudio)

Основательница Blink Brow Bar Ванита Парти соглашается с коллегой и подтверждает увеличение количества клиентов-мужчин, которые хотят иметь ухоженные брови.

"Сейчас во всех сферах мужского ухода гораздо меньше стереотипов. И ухоженные и с правильной формой брови – просто один из аспектов повседневного ухода", – добавила она.

Теги: LifeStyle Красота
Источник: 24 Канал
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