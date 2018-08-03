Мужская коррекция бровей: новый бьюти тренд

Мужчины все чаще интересуются процедурой коррекции и окрашивания бровей, чтобы предоставить им эстетичный вид.

Как рассказала The Guardian директор компании Stylus Эмили Гордон-Смит, в последние несколько лет мужчины по всему миру активно интересуются услугами оформления бровей с помощью воска или нитей.

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"Прогрессивные потребители размывают границы между жесткой маскулинностью и мягкой женственностью, что формирует новое отношение к красоте и мужскому уходу", – отметила она.

Основательница Blink Brow Bar Ванита Парти соглашается с коллегой и подтверждает увеличение количества клиентов-мужчин, которые хотят иметь ухоженные брови.

"Сейчас во всех сферах мужского ухода гораздо меньше стереотипов. И ухоженные и с правильной формой брови – просто один из аспектов повседневного ухода", – добавила она.