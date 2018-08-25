Мужская сборная по волейболу победила венгров в отборе на ЧЕ-2019

В отборе на чемпионат Европы 2019 мужская сборная Украины и в дальнейшем возглавляет группу F с четырьмя победами в четырех матчах. В последней игре украинцы победили венгров.

Эти команды перед тем сыграли 22 августа в Запорожье. Однако если тогда сборная Украины победила 3:0 (25:15, 27:25, 25:19), то в Венгрии у подопечных Угис Крастиньш было чуть больше проблем.

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Первый сет "сине-желтые" сумели выиграть только 26:28. Во втором было несколько проще – 20:25. Зато третий сет выиграли уже венгры. Были близки они к тому, чтобы занести себе в актив и четвертый сет, затем перевести игру в тай-брейк. И все же Украинская удалось сломить их сопротивление – 24:26.

Венгрия – Украина 1:3 (26:28, 20:25, 25:19, 24:26)

Таким образом, Украина получила четвертую победу подряд и продолжила единолично возглавлять группу F. Следующий поединок "сине-желтые" проведут уже в январе 2019 года.

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