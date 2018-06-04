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Мужская сборная по волейболу потеряла возможность попасть в Финал четырех Золотой Евролиги

15 Читати новину українською
Мужская команда по волейболу
Мужская команда по волейболу

Перед матчем со сборной Словении в Мариборе украинцы получили возможность попасть в Финал четырех Золотой Евролиги. Однако для этого надо было обыгрывать хозяев площадки с сухим счетом. А затем 3:0 побеждать и сборную Турции в Ивано-Франковске.

Задача для подопечных Угиса Крастиньша было не то, что невозможной (дома украинцы победили словенцев 3:0), но достаточно сложной. Без права на ошибку. А ошибку допустили уже в первом сете матча против Словении. "Способствовали" этому как технические, так и тактические ошибки.

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Уже в первом сете украинцы уступили 25:20, и потеряли шанс на лидерство в группе. Поэтому матч превратился лишь в престиж для обеих команд. Особенно для словенцев, у которых до этого были три поражения подряд. Были близки они и к четвертому поражению, когда проиграли два последующих сета с одинаковым счетом 21:25.

Но тренер хозяев Же Миклавц сумел настроить своих ребят в четвертом сете, когда они уступали. Что он сказал – пока неизвестно, но сборная Словении сумела переломить ход поединка и выиграть четвертый сет 25:23.

В решающей партии украинцы снова были за шаг до победы. Однако и здесь не удержали ее, уступив в итоге и в матче.

Словения – Украина 3:2 (25:20, 21:25, 21:25, 25:23, 16:14)

Мужская сборная Украины, вслед за женской, теряет возможность сыграть в Финале четырех Золотой Евролиги.

Теги: Новости спорта
Источник: 24 Канал
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