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Телеканал новостей 24 Новости Новости экономики

Мужские или женские: аналитики назвали, какие стартапы получают больший доход

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Аналитики назвали, которые стартапы получают больший доход
Аналитики назвали, которые стартапы получают больший доход / acroven.com

Все больше бизнесменов создают компании, которые получают немалый успех на мировом рынке. Представители консалтинговой компании Boston Consulting Group решили исследовать, мужские или женские стартапы имеют большую прибыль.

Результаты необычного исследования появились на официальном сайте BCG

Общеизвестно, что мужчины получают большую заработную плату за ту же работу, которую реализуют и женщины. Однако на ведение бизнеса это никак не влияет.

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"Наша цель состояла в том, чтобы увидеть, как женские компании отличаются от мужских. Полученные данные показывают четкий гендерный разрыв в финансировании новых предприятий", – отметили аналитики.

В эксперименте приняли участие 350 компаний. Все стартапы были записаны в программу MassChallenge. Как обнаружили аналитики, компании, которые основали женщины, имели больший доход. Этот показатель достигал 10% и прослеживался на протяжении 5 лет.

Доход стартапов, которые создали женщины, в среднем составил 730 тысяч долларов, в то время те, которые принадлежат мужчинам – 662 тысячи долларов,
– говорится в отчете аналитиков.

Какие стартапы получают больший доход

Кроме этого, представители Boston Consulting Group установили, что "бизнесмены в юбках" сумели привлечь гораздо меньше инвестиций, чем мужчины. Так, объем вложений в стартапы женщин составил 935 тысяч долларов, а мужчин – 2,1 миллиона долларов.

Теги: LifeStyle Бизнес
Источник: 24 Канал
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