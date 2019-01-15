Мужской спринт на Кубке мира по биатлону перенесли из-за непогоды

В среду, 16 января, должен был стартовать очередной этап Кубка мира по биатлону. На этот раз – в немецком Рупольдинге. В этот день должен был состояться мужской спринт. Однако гонку пришлось перенести.

Из-за непогоды – снегопадов в Альпах – организаторы отказались от проведения церемонии открытия во вторник, 15 января. На 16 января был запланирован мужской спринт. Но Международный союз биатлонистов решил перенести его на четверг, 17 января. Начало – в 11:00 по местному времени (12:00 по Киеву).

The men's 10 km sprint in Ruhpolding has been rescheduled to Thursday, 17 January 2019. #RUH19



New start time: 1100 (CET) https://t.co/0gVt8nCV2L — IBU (@biathlonworld) 15 січня 2019 р.

Читайте также: Олимпийский чемпион по биатлону и партнер украинки Юлии Джимы объявил об окончании карьеры

Стоит отметить, что на 17 января запланирован и женский спринт.

Подписывайтесь на наш Twitter и Telegram