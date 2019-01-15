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      Мужской спринт на Кубке мира по биатлону перенесли из-за непогоды

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      Рупольдинг завалило снегом
      Рупольдинг завалило снегом / Фото из соцсетей

      В среду, 16 января, должен был стартовать очередной этап Кубка мира по биатлону. На этот раз – в немецком Рупольдинге. В этот день должен был состояться мужской спринт. Однако гонку пришлось перенести.

      Из-за непогоды – снегопадов в Альпах – организаторы отказались от проведения церемонии открытия во вторник, 15 января. На 16 января был запланирован мужской спринт. Но Международный союз биатлонистов решил перенести его на четверг, 17 января. Начало – в 11:00 по местному времени (12:00 по Киеву).

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      Стоит отметить, что на 17 января запланирован и женский спринт.

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      Теги: Спорт Новости биатлона
      Источник: 24 Канал
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