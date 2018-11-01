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      Против осенней депрессии: 10 песен октября, которые поднимут вам настроение

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      Музыкальные новинки октября 2018
      Музыкальные новинки октября 2018 / 24 канал

      Осень этого года очень радует погодой – вместо бесконечных дождей мы получили +20! Разве не повод радоваться? Но если даже несмотря на этот холод к вам подходит плохое настроение и осенняя депрессия – мы знаем, чем вам помочь.

      LifeStyle 24 выбрал 10 музыкальных премьер октября, которые считаем достойными вашего внимания и которые точно добавят красок этим темным утрам. Включайте громче и наслаждайтесь!

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      Tom Odell – Jubilee Road (album)

      Британский певец Том Оделл выпустил свой долгожданный третий полноформатный альбом "Jubilee Road". Всего в первую за два года пластинку артиста вошло 11 треков, в их числе – ранее выпущенные "Half As Good As You", "You're Gonna Break My Heart Tonight", "Go Tell Her Now", "Jubilee Road" и " If You Wanna Love Somebody ".

      Этот альбом обязателен к прослушиванию, если к вам осенняя хандра добралась чуть раньше, а просматривать романтические фильмы о Рождестве еще рано. Песни неисправимого романтика, истории о любви и чувственное их выполнение – именно то, что вам нужно!

      В поддержку нового альбома Tom Odell отправится в большой тур и посетит Украину. В Киеве концерт запланирован на 5 февраля 2019 года в Stereoplaza. Во Львове музыкант будет выступать на следующий день – 6 февраля в клубе Malevich.

      Альбом на Google Play
      Альбом на iTunes

      Tom Odell – Go Tell Her Now (слушать онлайн)

      Sia I'm Still Here 

      Sia представила новую композицию "I'm Still Here", записанную для рекламной кампании своей обувной коллекции. И мы не шутим! Вместе с французским брендом Repetto певица создала линию обуви под названием "I love you, keep going". В нее вошли туфли для танцев – балетки и оксфорды оформлены в черно-белой гамме парика Sia.

      И даже если вы не большой фанат обуви для танцев, эта композиция вам понравится. "Я все еще здесь", – говорит певица и напоминает, что она не собирается сдаваться. А фанаты певицы уверены, что именно этой композицией Sia анонсировала нечто грандиозное. И мы тоже на это искренне надеемся!

      Sia – I'm Still Here (слушать онлайн)

      Вагоновожатые  Человеческие слабости 

      Наконец "Вагоновожатые" дали о себе знать! Последний раз новинки от них мы слышали еще в 2016 году – это был мини-альбом "Стартап Молодость". Теперь же музыканты вернулись на полную!

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      Весь 2018 музыканты плодотворно работали над вторым альбомом, информации о котором не было совсем! Пластинка получила название "Референс" и полностью мы сможем ее послушать уже в ноябре.

      А для того, чтобы убедиться, что "Вагоновожатые" не потеряли форму – стоит послушать первый сингл из нового альбома, который музыканты презентовали совсем недавно. В этой композиции Антон Слепаков перечисляет более 20 человеческих пороков – от кофе и сладостей к наркотикам, казино, глупости и жажды манипуляций. А вы нашли свою слабость?

      Вагоновожатые – Человеческие слабости (слушать онлайн)

      Balthazar Fever

      Бельгийская группа Balthazar прервала творческий отпуск, анонсировала новый альбом и даже успела порадовать новой композицией и клипом. Свой последний и пока самый успешный альбом "Thin Walls" группа выпустила еще в 2015 году.

      Новый альбом "Fever" выйдет в конце января 2019 года, а одноименный трек и крутой клип на него уже доступны для просмотра. Тягучая и тепла композиция согреет не хуже одеяла, обещаем!

      Balthazar – Fever (слушать онлайн)

      Twenty One Pilots  Trench (album)

      Наконец-то! Слушаем на полную громкость "Trench" – пятый альбом Twenty One Pilots. Музыканты в течение трех месяцев выпускали клипы на новые треки, подогревая интерес к альбому.

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      "Trench" – первый альбом с 2015 года, тогда вышел прорывной релиз "Blurryface". Летом 2017 Twenty One Pilots взяли перерыв на год, чтобы отдохнуть и записать новый лонгплей. Услышать альбом украинцы смогут 30 января 2019 года, кстати, Киев станет первым европейским городом, который услышит "Trench" вживую.

      Альбом на​ Google Music
      Альбом на iTunes

      Twenty one pilots – Smithereens  (слушать онлайн) 

       

      Imagine Dragons – Machine

      В последний день октября новинкой порадовали и зажигательные "Imagine Dragons". Музыканты презентовали новый трек "Machine", который войдет в новый альбом.

      Известно, что четвертая пластинка группы "Origins" состоит из 15 треков, а релиз запланирован уже на 9 ноября. Дэн Рейнольдс заявил, что новый альбом станет "сестрой" лонгплея "Evolve", выпущенного в июне 2017 года. Ждем новый альбом и учим слова новой песни!

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      Imagine Dragons – Machine (слушать онлайн)

      Джамала – Крила (album)

      Также в октябре премьерой порадовала еще и Джамала. Певица презентовала новый студийный альбом "Крила". В пластинку вошли семь украиноязычных и три англоязычные композиции.

      В альбоме можно услышать несколько музыкальных стилей: от минималистичной электронной музыки до насыщенного соула. Музыка создавалась в период, когда Джамала была беременной – это повлияло не только на содержание альбома, но и на звучание.

      Альбом на​ Google Music
      Альбом на iTunes

      Jamala – The Great Pretender (слушать онлайн)

      LAUD – Музика (album)

      Украинский певец LAUD презентовал дебютный лонгплей "Музика". Настоящая поп-музыка на украинской сцене оказывается жива!

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      Пластинка содержит двенадцать композиций: девять на украинском языке, две на русском и одну на английском. Все песни альбома объединены темой любви и отношений. Также в альбоме можно услышать и оригинальное исполнение украинской народной песни "Подоляночка" – так эта песня еще никогда не звучала!

      Альбом на​ Google Music
      Альбом на iTunes

      LAUD – Подоляночка (слушать онлайн)

      Kygo – Happy Now

      А в тот момент, когда вам абсолютно все надоест, норвежский диджей Kygo специально для вас представил легкую и теплую композицию "Happy Now".

      Kygo – Happy Now (слушать онлайн)

      Том Йорк  Has Ended

      И нет, мы не забыли о Helloween! В нашем случае – это психоделическая мантра с неразборчивым текстом "Has Ended" от фронтмена Radiohead. Неудивительно, что Том сравнивал работу над новыми песнями с созданием заклинаний. Поэтому если вы вчера праздновали, то эта песня точно для вас!

      Thom Yorke – Has Ended (слушать онлайн)

       

      Желаем только хорошей музыки и теплой осени!

      Автор: Елена Булан
      Теги: Публикации Новости Украины LifeStyle Новости культуры Статьи Музыка
      Источник: 24 канал
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