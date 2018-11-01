Против осенней депрессии: 10 песен октября, которые поднимут вам настроение
Осень этого года очень радует погодой – вместо бесконечных дождей мы получили +20! Разве не повод радоваться? Но если даже несмотря на этот холод к вам подходит плохое настроение и осенняя депрессия – мы знаем, чем вам помочь.
LifeStyle 24 выбрал 10 музыкальных премьер октября, которые считаем достойными вашего внимания и которые точно добавят красок этим темным утрам. Включайте громче и наслаждайтесь!
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Tom Odell – Jubilee Road (album)
Британский певец Том Оделл выпустил свой долгожданный третий полноформатный альбом "Jubilee Road". Всего в первую за два года пластинку артиста вошло 11 треков, в их числе – ранее выпущенные "Half As Good As You", "You're Gonna Break My Heart Tonight", "Go Tell Her Now", "Jubilee Road" и " If You Wanna Love Somebody ".
Этот альбом обязателен к прослушиванию, если к вам осенняя хандра добралась чуть раньше, а просматривать романтические фильмы о Рождестве еще рано. Песни неисправимого романтика, истории о любви и чувственное их выполнение – именно то, что вам нужно!
В поддержку нового альбома Tom Odell отправится в большой тур и посетит Украину. В Киеве концерт запланирован на 5 февраля 2019 года в Stereoplaza. Во Львове музыкант будет выступать на следующий день – 6 февраля в клубе Malevich.
Альбом на Google Play
Альбом на iTunes
Tom Odell – Go Tell Her Now (слушать онлайн)
Sia – I'm Still Here
Sia представила новую композицию "I'm Still Here", записанную для рекламной кампании своей обувной коллекции. И мы не шутим! Вместе с французским брендом Repetto певица создала линию обуви под названием "I love you, keep going". В нее вошли туфли для танцев – балетки и оксфорды оформлены в черно-белой гамме парика Sia.
И даже если вы не большой фанат обуви для танцев, эта композиция вам понравится. "Я все еще здесь", – говорит певица и напоминает, что она не собирается сдаваться. А фанаты певицы уверены, что именно этой композицией Sia анонсировала нечто грандиозное. И мы тоже на это искренне надеемся!
Sia – I'm Still Here (слушать онлайн)
Вагоновожатые – Человеческие слабости
Наконец "Вагоновожатые" дали о себе знать! Последний раз новинки от них мы слышали еще в 2016 году – это был мини-альбом "Стартап Молодость". Теперь же музыканты вернулись на полную!
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Весь 2018 музыканты плодотворно работали над вторым альбомом, информации о котором не было совсем! Пластинка получила название "Референс" и полностью мы сможем ее послушать уже в ноябре.
А для того, чтобы убедиться, что "Вагоновожатые" не потеряли форму – стоит послушать первый сингл из нового альбома, который музыканты презентовали совсем недавно. В этой композиции Антон Слепаков перечисляет более 20 человеческих пороков – от кофе и сладостей к наркотикам, казино, глупости и жажды манипуляций. А вы нашли свою слабость?
Вагоновожатые – Человеческие слабости (слушать онлайн)
Balthazar – Fever
Бельгийская группа Balthazar прервала творческий отпуск, анонсировала новый альбом и даже успела порадовать новой композицией и клипом. Свой последний и пока самый успешный альбом "Thin Walls" группа выпустила еще в 2015 году.
Новый альбом "Fever" выйдет в конце января 2019 года, а одноименный трек и крутой клип на него уже доступны для просмотра. Тягучая и тепла композиция согреет не хуже одеяла, обещаем!
Balthazar – Fever (слушать онлайн)
Twenty One Pilots – Trench (album)
Наконец-то! Слушаем на полную громкость "Trench" – пятый альбом Twenty One Pilots. Музыканты в течение трех месяцев выпускали клипы на новые треки, подогревая интерес к альбому.
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"Trench" – первый альбом с 2015 года, тогда вышел прорывной релиз "Blurryface". Летом 2017 Twenty One Pilots взяли перерыв на год, чтобы отдохнуть и записать новый лонгплей. Услышать альбом украинцы смогут 30 января 2019 года, кстати, Киев станет первым европейским городом, который услышит "Trench" вживую.
Альбом на Google Music
Альбом на iTunes
Twenty one pilots – Smithereens (слушать онлайн)
Imagine Dragons – Machine
В последний день октября новинкой порадовали и зажигательные "Imagine Dragons". Музыканты презентовали новый трек "Machine", который войдет в новый альбом.
Известно, что четвертая пластинка группы "Origins" состоит из 15 треков, а релиз запланирован уже на 9 ноября. Дэн Рейнольдс заявил, что новый альбом станет "сестрой" лонгплея "Evolve", выпущенного в июне 2017 года. Ждем новый альбом и учим слова новой песни!
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Imagine Dragons – Machine (слушать онлайн)
Джамала – Крила (album)
Также в октябре премьерой порадовала еще и Джамала. Певица презентовала новый студийный альбом "Крила". В пластинку вошли семь украиноязычных и три англоязычные композиции.
В альбоме можно услышать несколько музыкальных стилей: от минималистичной электронной музыки до насыщенного соула. Музыка создавалась в период, когда Джамала была беременной – это повлияло не только на содержание альбома, но и на звучание.
Альбом на Google Music
Альбом на iTunes
Jamala – The Great Pretender (слушать онлайн)
LAUD – Музика (album)
Украинский певец LAUD презентовал дебютный лонгплей "Музика". Настоящая поп-музыка на украинской сцене оказывается жива!
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Пластинка содержит двенадцать композиций: девять на украинском языке, две на русском и одну на английском. Все песни альбома объединены темой любви и отношений. Также в альбоме можно услышать и оригинальное исполнение украинской народной песни "Подоляночка" – так эта песня еще никогда не звучала!
Альбом на Google Music
Альбом на iTunes
LAUD – Подоляночка (слушать онлайн)
Kygo – Happy Now
А в тот момент, когда вам абсолютно все надоест, норвежский диджей Kygo специально для вас представил легкую и теплую композицию "Happy Now".
Kygo – Happy Now (слушать онлайн)
Том Йорк – Has Ended
И нет, мы не забыли о Helloween! В нашем случае – это психоделическая мантра с неразборчивым текстом "Has Ended" от фронтмена Radiohead. Неудивительно, что Том сравнивал работу над новыми песнями с созданием заклинаний. Поэтому если вы вчера праздновали, то эта песня точно для вас!
Thom Yorke – Has Ended (слушать онлайн)
Желаем только хорошей музыки и теплой осени!