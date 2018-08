Последний день лета: 10 песен августа, которые стоит услышать

В августе мы наконец услышали и увидели конец истории о вымышленном городе от Twenty one pilots, были заворожены совместной работой Ланы Дель Рей с Cat Power, а вот поискать смыслов можно в антивоенном треке от Noize MC. Порадовали новинками и украинские музыканты – среди них премьеры от Джамалы, "Океана Эльзы" и THE HARDKISS.

Календарная осень наступала неожиданно быстро – с холодными вечерами и затяжными ливнями. Спасаться от осенней хандры и вспоминать о еще одном теплом лете (львовяне могут вспоминать свои дожди) лучше под хорошую музыку. Среди всего музыкального разнообразия LifeStyle 24 выбрал 10 музыкальных премьер августа, которые считаем достойными вашего внимания. Включайте громче и согревайтесь!

Twenty one pilots – Levitate and My Blood

Альбом Twenty One Pilots "Trench" презентуют только 5 октября, но три сингла из него – "Jumpsuit", "Nico And The Niners" и "Levitate" – не только доступны для прослушивания, но уже и экранизированы.



Режиссер Эндрю Донохью объединил клипы в загадочный сериал с тайным обществом и служителями культа в красных балахонах, а его заключительную часть мы увидели именно в августе. В клипе "Levitate" солист Twenty One Pilots Тайлер Джозеф проходит обряд инициации. Однако концовка клипа намекает, что эта история будет иметь продолжение в новых композициях.



Суммарное количество просмотров трех клипов перевалило за 50 миллионов. Да и сам сингл "Jumpsuit" побил рекорды в истории музыки: быстрее всех поднялся на вершину чарта Billboard за последние 10 лет.



Twenty one pilots – Levitate (слушать онлайн)

Позже американцы порадовали еще одной премьерой. Но скорее всего – она ​​была вынужденной. Трек анонсировали в рекламе их нового альбома "Trench" на MTV Music Awards. Однако из-за бага домашней колонки HomePod от Apple, при проигрывании рандомных синглов Twenty One Pilots, можно было услышать "My Blood", которая на тот момент еще не была представлена. Тогда же композицию быстро слили через Twitter.



Теперь уже трек доступен официально. Возможно, музыканты действительно не были готовы к такому повороту событий. Ведь этот трек выглядит совсем отдельной историей на фоне предыдущих песен. Да и клипа к нему нет – на видео показано только, как Тайлер Джозеф работает на студии.



С новым альбомом Twenty One Pilots дадут концерт в киевском Дворце спорта 30 января 2019 года.



Twenty one pilots – My Blood (слушать онлайн)

Vanek Foundation – Nevermind ft. Jamala

Коллектив Vanek Foundation представил дебютный ЕР "Rookodiller". Ваня Клименко собрал отличную компанию из артистов лейбла и талантливых музыкантов, чтобы в деталях воссоздать атмосферу "золотой эпохи" фанка, соула и джаза. В записи Rookodiller приняли участие Джамала, Suok, Anyanya Grace, LAUD, Very the Jerry и многие другие.



Больше всего внимания к себе привлек трек, записанный совместно с Джамалой. По словам певицы, сначала у ребят была только партия барабанов, так что она активно участвовала в создании трека.

Это было чистое полотно, на котором нужно было что-то написать. Меня очень вдохновил грув, поэтому все пришло очень быстро. Мне кажется, я написала вокальную мелодию и текст за десять минут,

– поделилась Джамала.

Полностью ЕР можно услышать здесь.



Vanek Foundation – Nevermind ft. Jamala (слушать онлайн)

Cat Power – Woman (feat. Lana Del Rey)

Без лишних анонсов и обещаний Cat Power (певица Шарлин Мари Маршалл) представила новую композицию "Woman", участие в создании которого приняла Лана Дель Рей. Композиция "Woman" войдет в новую пластинку Cat Power "Wanderer". Ее релиз состоится 5 октября. Альбом станет десятой студийной работой певицы и первой за последние шесть лет – ее последняя пластинка "Sun" вышла еще в 2012 году.



Вместе с песней артистки представили клип, снятый Грегом Хантом. Он уже работал с Cat Power над видео "Wanderer" и "Manhattan". В клипе группа музыкантов выступает на крыше, сама Лана Дель Рэй в видео не появилась. И клип здесь заслуживает особого внимания – цвета летнего заката невероятно нежные и теплые. Провожать лето однозначно стоит именно под эту композицию!



Cat Power – Woman (feat. Lana Del Rey) (слушать онлайн)

Noize MC x Монеточка – Люди с автоматами

Российские певцы Noize MC и Монеточка представили очередную совместную работу, трек "Люди с автоматами" уже назвали антивоенным. Выпуск новой композиции почти совпал с началом крупнейшего всероссийского фестиваля под открытым небом "Нашествие", который пробойкотировали много популярных российских исполнителей, среди которых и Монеточка. Причина бойкота – партнерство фестиваля с Министерством обороны РФ.



Сам Noize MC от участия в фестивале не отказался и выступил на его открытии. Но на сцене он раскритиковал войну и представителей власти, которые используют население для собственного обогащения и поднятия престижа страны.

Люди с автоматами нас спасут

От людей с автоматами, если что.

Плохих людей с автоматами всех убьют.

Из них хорошие сделают решето.

А если плохие вдруг победят,

Значит, плохими были не те,

Это нам хорошие доходчиво объяснят

Перед тем, как забрать суверенитет,

– цитата из песни.

Монеточка и Noize MC скоро дадут концерты в Украине. Исполнительница выступит дважды в поддержку нового альбома. Первое выступление состоится 1 ноября – в Харькове, а второе – 3 ноября в Киеве. А Noize MC даст концерте 13 декабря во Львове, 15 – Харькове, а 16 – в Киеве.



Noize MC x Монеточка – Люди с автоматами (слушать онлайн)

Океан Эльзы – Сколько нас

Украинская группа "Океан Эльзы" представил трек "Сколько нас" – третий, который выпустили музыканты в течение года отсутствия концертов. Музыканты предусмотрительно решили не давать описание композиции, не объяснять, что они хотели ею сказать, и что должен услышать слушатель. Ведь все в тексте песни.

Обычно рассказывают о чем именно новая песня, что же хотели этим сказать и что должен слушатель услышать. Мы так делать не будем. Ниже – текст песни, в нем все это есть. Почти все,

– отметили музыканты.

По их словам, каждый сам должен выбрать для себя, какой знак поставить в конце "Сколько нас" – "?" или "!".

Тех, кто телом чувствует новое время

сколько нас

Тех, кого война повела в первый класс

Кто проснулся и не спит

в новое время

сколько нас

Тех, у кого крышу не сносит от обид

сколько нас

Тех, у кого страх не косит под экстаз

Тех, кого душа болит,

– из песни.

Океан Эльзы – Сколько нас (слушать онлайн)

24 августа "Океан Эльзы" дали масштабный концерт в Киеве. Если вы его пропустили – это полная запись концерта доступная в сети.



Концерт "Океана Эльзы" 2018 ко Дню Независимости – видео

Barns Courtney – Good Thing and 99

Английский певец Барнс Кортни лишь несколькими композициями заставил говорить о себе, кажется, всех поклонников и критиков. Его "Glitter & Gold" и "Fire" из дебютного EP "The Dull Drums" наделали изрядного шума. "Fire" зазвучала в сериалах "Top Gear", "Suits", "Teen Wolf", а также в фильме "We, the Marines".



И в августе музыкант представил сразу две новые композиции "99" и "Good Thing". Известный и немного грубоватый голос Барнса, а также ритмический грув точно обеспечат бешеную популярность этим композициями. Если хочется встретить осень в танце – обязательно добавляйте к своему плейлисту.



Barns Courtney – Good Thing (слушать онлайн)

Barns Courtney – 99 (слушать онлайн)

Tom Odell – Half As Good As You

Здесь без лишних слов. Если до вас осенняя хандра добралась чуть раньше, то лучшего музыкального сопровождения, чем дуэт неисправимого английского романтика Тома Оделла и немецкой певицы Элис Мертон, и не придумаешь.



Известно, что песня "Half As Good As You" сначала включала в себя вокал английской девы Birdy, однако позже по неизвестным причинам ее заменила Элис Мертон. От этого трек ничуть не обеднел. Вокал Мертон позволил сделать ритмичный акустический трек еще более экспрессивным, подчеркнув контраст женского и мужского голоса в контексте двух людей с разбитым сердцем, которые еще не смогли отойти от душевной травмы.



Это жизнеутверждающий гимн для всех романтиков, который вселяет в сердца свет и тепло.

Tom Odell – Half As Good As You ft. Alice Merton (слушать онлайн)

THE HARDKISS – Free Me

Український гурт THE HARDKISS презентував нову пісню Free Me і відразу кліп на неї. Свіженький сингл групи увійде до майбутнього альбому "Залізна ластівка", реліз альбому запланований на вересень.

Режисером відео виступив Вал Бебко, який зробив акцент не на історії, а на процесі написання пісні.

"Чоловік, який вижив після аварії судна вхопився за уламок і звертається до Бога. Він просить звільнення від усього поганого, від болю, який міг заподіяти іншим. Він розуміє, що майбутнього не буде, якщо не відпустити своє минуле. Але ми любимо хепі-енди, тому людина почута, прощена і бачить далеко жаданий берег", – розповіла Юлія Саніна.

THE HARDKISS – Free Me (слушать онлайн)

Blue October – I Hope You're Happy

В конце списка мы добрались почти до октября. Группа Blue October презентовал свою девятую пластинку "I Hope You're Happy". Новый материал вышел многогранным: гармония здесь строится на контрастах.



Альбом утверждает, что "темные времена" творчества прошли, но меланхоличность в текстах осталась. Не влюбиться в альбом очень трудно, но если вы до сих пор его не слышали – то обязательно послушайте! Возможно, последнее лучи летнего солнца через музыку заглянут и к вам.

Альбом на Google Play.

Альбом на iTunes.

Blue October – I Hope You're Happy (слушать онлайн)

The Kooks – Let's Go Sunshine

В последний день лета The Kooks порадовали альбомом "Let's Go Sunshine". Ранее из этого альбома мы уже услышали "No Pressure", "All the Time" и "Fractured and Dazed". В августе презентовали еще одну композицию "Chicken Bone".

The Kooks – Chicken Bone (слушать онлайн)

Бэк-вокал, ритмичность и акустика делают звук глубоким и насыщенным. Хороший трек для августа – для того, чтобы наслаждаться тем, что еще остается от лета и с улыбкой вспоминать все, что случилось с вами за этот период.

Послушать весь альбом можно здесь.



Желаем только хорошей музыки и теплой осени!