Музыкальные новинки июля: 10 песен, которые стоит услышать

Новый хит от Imagine Dragons, премьеры от Аlt-J и Twenty one pilots после творческого молчания – это далеко не все, чем запомнится июль. И пока у нас остается только один месяц лета – самое время подобрать к нему саундтрек.

Итак, вы готовы к порции крутой музыки? Среди всего музыкального разнообразия LifeStyle 24 выбрал 10 музыкальных премьер августа, которые считаем достойными вашего внимания. Включайте громче и наслаждайтесь!

Imagine Dragons – Natural

Эта американская группа сейчас на пике популярности, поэтому каждый (буквально, каждый) трек становится хитом и занимает верхние строчки чартов. Неудивительно, что новая композиция "Natural" уверенно собирает миллионы прослушиваний.

"Natural" – это энергичный и бодрый трек, в котором есть все, за что мы любим группу: мощные ударные, такой же вокал Дэна Рейнольдса и мотив, который легко запоминается.

Эта композиция может стать первым официальным синглом из нового четвертого студийного альбома команды. Ведь последний альбом датирован 2017 годом, а композиция "Next to Me" была дополнением к нему, а сингл "Born to Be Yours" был создан совместно с Kygo.

Послушать вживую Imagine Dragons в Киеве можно будет в последний день лета – 31 августа в Киеве.

Imagine Dragons – Natural (смотреть онлайн)

Аlt-J – Deadcrush (feat. Danny Brown)

Инди-рок группа Аlt-J анонсировала выход хип-хоп альбома "Reduxer", который основан на последней пластинке "Relaxer", которая была выпущена в 2017 году.

Релиз нового альбома запланирован на 28 сентября, но музыканты уже презентовали новую композицию "Deadcrush", записанную вместе с американским независимым рэпером Дэнни Брауном.

Аlt-J – Deadcrush (feat. Danny Brown) (смотреть онлайн)

Уже известно, что в записи обновленного лонгплея приняли участие Pusha T, Goldlink, Little Simz, Rejjie Snow и другие. По словам музыкантов с Аlt-J, коллектив всегда мечтал о том, чтобы работать с хип-хоп-артистами для "переосмысления собственной музыки". Они описали этот альбом как "11 невероятных реинтерпретаций песен из нашего третьего альбома".

Кроме "Deadcrush", ранее Аlt-J выступили с композицией "In Cold Blood" вместе с хип-хоп исполнителем Pusha T и американским музыкантом Twin Shadow на шоу Стивена Колберта.

Аlt-J – In Cold Blood (feat. Pusha T and Twin Shadow) (смотрите онлайн)

Years&Years – Palo Santo

Британская группа Years & Years презентовала второй студийный альбом "Palo Santo". В пластинку вошли ранее представленные синглы "Karma", "If You're Over Me" и "All for You". На последний из них группа выпустила клип в начале июля.

Years & Years – All for You (смотреть онлайн)

Название альбома переводится с испанского как "Святое дерево". В него вошло 14 композиций. Среди них – полная версия песни "Hypnotised", которая была саундтреком к короткометражному фильму "Erdem x H & M". Сам альбом рассказывает историю о вымышленном мире будущего, в котором роботы захватили власть над человечеством.

Альбом на itunes.

Альбом на Google Play.

Kodaline – Worth It

Ирландские рокеры Kodaline презентовали песню "Worth It", которая войдет в новый альбом "Politics Of Living". Его релиз состоится уже 10 августа.

Kodaline – Worth It (смотреть онлайн)

К тому же, в поддержку к новому альбому музыканты выпустили невероятно эмоциональный клип на композицию "Shed a Tear".

Отметим, что свой последний на сегодня лонгплей команда выпустила в 2015 году. Известно, что после нового альбома Kodaline сыграют четыре бесплатных концерта в Великобритании в качестве благодарности всем, кто предварительно заказал "Politics Of Living". По словам музыкантов, это будет уникальный шанс услышать композиции с нового альбома в интимной обстановке.

Kodaline – Shed a Tear (смотреть онлайн)

Madame Monsieur – Comme Une Reine

Дуэт Madame Monsieur, который представлял Францию на конкурсе Евровидение 2018 в Лиссабоне, стал известным благодаря чувственной песни "Mercy". Теперь группа спела новый хит – песню "Comme une reine" (перевод названия – "Как королева").

В видеоклипе на эту песню музыканты поднимают вопрос о любви к своему телу, фигуре, а также веры в себя.

Madame Monsieur – Comme Une Reine (смотреть онлайн)

Twenty one pilots – Nico And The Niners та Jumpsuit

Американский дуэт Twenty One Pilots выпустил сразу два новых сингла – "Jumpsuit" и "Nico and the Niners". Клипы этих композиций связаны и вместе образуют мини-фильм.

Клип на песню "Nico And The Niners" снимали в Киеве. Для съемок выбрали один из корпусов Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Ролик является второй частью антиутопической истории о епископах и отважных повстанцах, начатой в видео "Jumpsuit". Вскоре музыканты обещают выпустить и заключительный эпизод мини-фильма.

Twenty one pilots – Jumpsuit (смотреть онлайн)

Музыканты славятся страстью к всевозможным шифрам и тайнам. Поэтому в этих двух клипах разгуляться действительно есть где!

Итак, центральным образом композиций является вымышленный город, которым управляют девять епископов, а самый главный среди них – Нико. Повествование в композиции ведется от группы повстанцев, среди которых мы видим Тайлера Джозефа и Джоша Дана, которые готовят побег из города.

Twenty one pilots – Nico And The Niners (смотреть онлайн)

Релиз пятого студийного альбома Twenty One Pilots "Trench" ожидается 5 октября. С ним группа даст концерт в киевском Дворце спорта 30 января 2019.

Justin Timberlake – Soulmate

Чтобы поймать летние мотивы для записи нового сингла, Джастин Тимберлейк на неделю улетел на Багамы, где записал вместе с Nineteen85 настоящий летний трек "Soulmate".

Это первый сингл певца с момента выхода его последнего альбома "Man of the Woods" в феврале 2018 года.

Justin Timberlake – Soulmate (смотреть онлайн)

MØ – Sun In Our Eyes (feat. Diplo)

Датская певица MØ представила дебютный сингл из пластинки "Forever Neverland", в записи которого вновь принял участие продюсер Diplo. Второй студийный альбом певицы выйдет в октябре.

Ранее артисты выпустили трек "Stay Open" и запустили глобальную кампанию, в рамках которой исполнители из разных стран записывали на этот трек ремиксы. В Украине такой шанс выпал дуэту YUKO.

MØ – Sun In Our Eyes (feat. Diplo) (смотрите онлайн)